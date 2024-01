Galaxy S24 (Plus): Samsung stellt sein Handy mit dem neuen, alten Exynos-Chip vor

S24 und S24 Plus in verschiedenen Farbvarianten nebeneinander.

Die Ära der »AI Phones« beginnt mit dem Galaxy S24: Mit diesen Worten präsentierte Samsung auf dem Unpacked-Event die neuen Flaggschiff-Smartphones für das Jahr 2024.

Im Vergleich zum Vorgänger werden im Galaxy S24 (Plus) größtenteils nur geringfügige Änderungen vorgenommen – bis auf den Prozessor, der in den neuen Smartphones wieder auf die hauseigene Exynos-Serie setzt.

Alle weiteren Specs findet ihr in der folgenden Übersicht - oder ihr werft einen Blick in unsere Übersicht zum neuen Flaggschiff Galaxy S24 Ultra:

Sowohl das Galaxy S24 als auch die Plus-Version erhalten einen um 0,1 Zoll leicht vergrößerten Bildschirm. Damit haben die neuen Smartphones nun eine Displaydiagonale von 6,2 respektive 6,7 Zoll.

Ein größeres Upgrade ist indes in der Auflösung des Galaxy S24 Plus zu beobachten, welches Inhalte jetzt in QHD+ (3.088 × 1.440 Pixel) anzeigt; das reguläre Galaxy S24 bleibt bei der gewohnten FHD+-Auflösung von 2.340 × 1.080 Pixeln.

Im Inneren werkelt der eingangs erwähnte Exynos-Prozessor. Mit dem Exynos 2400 soll die Leistung zumindest gegenüber dem ungeliebten Exynos 2200 einen spürbaren Sprung hinlegen, den man im Galaxy S22 fand. Warum die Exynos-SoCs unpopulärer als die Snapdragon-Lösung von Qualcomm sind, erklärt euch Alana hier:

Wie bei der Bildschirmauflösung gibt es auch beim Arbeitsspeicher ein Upgrade, welches der Plus-Version vorbehalten ist. Statt 8 GByte sind hier nunmehr 12 GByte RAM verbaut; das reguläre Galaxy S24 bleibt bei 8 GByte stehen.

Die interne Kapazität beläuft sich beim Galaxy S24 auf die üblichen Kapazitäten, Kaufinteressierte haben hier die Wahl zwischen 128 und 256 GByte. Beim Galaxy S24 Plus gibt es hingegen keine 128-GB-Version, dafür aber eine Option mit 512 GByte.

Das Kamerasystem der neuen Samsung-Smartphones bleibt grundlegend unverändert. Auf der Rückseite sind weiterhin die drei gewohnten Linsen eingelassen, die sich wie folgt aufteilen:

Weitwinkelkamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ultraweitwinkelkamera : 12 MP (f/2.2)

: 12 MP (f/2.2) Telekamera (3x Zoom): 10 MP (f/2.4)

Einzig die Weitwinkelkamera des Galaxy S24 Plus kann sich über einen zusätzlichen optischen Bildstabilisator (OIS) freuen. Bei der Selfiekamera handelt es sich um dieselbe 12-MP-Linse des Vorgängers.

Das Galaxy S24 Plus in Cobalt Violet.

Die Akkukapazität beider Smartphones wurde leicht erhöht. Beim Galaxy S24 sind es nun 4.000 mAh, das Plus-Modell kann auf 4.900 mAh zurückgreifen.

Viel Aussagekraft über die tatsächliche Laufzeit der neuen Samsung-Handys haben diese Werte aber nicht; hier bleibt abzuwarten, ob der Exynos 2400 nicht nur schneller, sondern auch effizienter ist.

Softwareseitig werden die neuen Galaxy-S24-Smartphones alle mit Android 14 und der neuen Benutzeroberfläche One UI 6.1 ausgestattet. Diese ist auch für die neuen KI-Features entwickelt worden, mit denen Samsung das eingangs erwähnte Zeitalter der KI-Phones einläuten will.

Ähnlich wie Google mit dem Pixel 8 zuvor erweitert Samsung den Support-Zeitraum für alle Smartphones der Galaxy-S24-Reihe. Damit werden sieben Jahre lang neue Android-Versionen sowie Sicherheitsupdates garantiert.

Samsung Galaxy S24 (Plus): Preis und Release

Die bisher spekulierten Specs des Galaxy S24 (Plus) haben sich damit nahezu allesamt bestätigt - selbiges gilt auch für die Farben, in denen Samsung das Smartphone anbieten wird. Hier stehen mit Onyx Black , Marble Gray , Cobalt Violet , Amber Yellow , Jade Green , Sandstone Orange und Sapphire Blue insgesamt sieben Variationen zur Auswahl - die letzten drei davon allerdings nur exklusiv im Online-Shop von Samsung.

Positives gibt es beim Preis zu vermelden, denn im Vergleich zur Markteinführung der Galaxy-S23-Reihe wird die UVP in allen Varianten günstiger:

Galaxy S24 (8+128 GByte): 899 Euro

899 Euro Galaxy S24 (8+256 GByte): 999 Euro

999 Euro Galaxy S24 Plus (12+256 GByte): 1.149 Euro

1.149 Euro Galaxy S24 Plus (12+512 GByte): 1.269 Euro

Der Start der Vorbestellungsphase beginnt ab sofort auf Samsungs offizieller Webseite. In diesem Zeitraum will der Hersteller euch das Galaxy S24 mit mehreren Aktionen schmackhaft machen, ehe der offizielle Release am 31. Januar 2024 erfolgt.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Konnte Samsung euch mit dem Galaxy S24 überzeugen? Hat der Hersteller recht damit, dass das Zeitalter der KI-Smartphones mit dieser Generation angebrochen ist? Reichen euch Software-Verbesserungen und günstigere UVP oder hättet ihr euch größere Sprünge bei der Hardware gewünscht. Lasst es uns in den Kommentaren wissen!