Galaxy S24 Ultra: Die wichtigsten Neuerungen von Samsungs Flaggschiff-Handy auf einen Blick

Das Galaxy S24 Ultra in verschiedenen Farbvarianten.

»Galaxy AI is Here«: Unter diesem Motto zeigte Samsung auf dem heutigen Unpacked-Event mit dem Galaxy S24 Ultra das hauseigene Flaggschiff-Smartphone des Jahres.

Neben dem neuen Ultra-Modell hat Samsung natürlich auch zwei kleinere Versionen vorgestellt. Das Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus müssen im Gegensatz zum großen Bruder allerdings auf eine Qualcomm-CPU verzichten, wie unsere Übersicht zeigt.

Welche technischen Daten dem Galaxy S24 Ultra noch innewohnen, findet ihr in der folgenden Übersicht.

Fangen wir beim Design an: Während sich größentechnisch beim Galaxy S24 Ultra keine Änderung ergibt - die Diagonale bleibt bei 6,8 Zoll -, setzt Samsung ähnlich wie zuvor Apple mit dem iPhone 15 auf einen Rahmen aus Titan.

Die Rückseite besteht indes aus einem eigens für das neue Flaggschiff hergestellten »Corning Gorilla Glass Armor«-Material. Eine Gewichtsreduktion dürft ihr beim Galaxy S24 Ultra hierdurch allerdings nicht erwarten; laut Samsung wird das Smartphone genauso schwer wie sein direkter Vorgänger.

Das Display selbst löst weiterhin mit 3.120 x 1.440 Pixeln (QHD+) auf und verfügt über eine variable Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz. Grundsätzlich verspricht Samsung hier eine um bis zu 40 Prozent erhöhte Maximalhelligkeit; zudem wird dank der Armor-Beschichtung euer Bildschirm nicht nur geschützt, sondern soll auch bis zu 75 Prozent weniger Reflexionen aufweisen.

Beim Prozessor setzt Samsung auf eine »For Galaxy«-Version des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Im Vergleich zur regulären Chipversion soll diese mit einer höheren Taktung sowie einer gesteigerten NPU-Leistung glänzen. Die wird auch notwendig, um die ebenfalls auf dem Unpacked-Event vorgestellten KI-Features mit Rechenpower versorgen zu können.

Bei den Speichervariationen ändert sich nichts. Weiterhin finden sich in jedem Galaxy S24 Ultra 12 GByte RAM wieder. Die internen Festspeicher belaufen sich auf wahlweise 256, 512 oder 1.024 GByte.

Das Galaxy S24 Ultra in Titanium Violet.

Etwas spannender wird es bei der Kamera: Das Quad-System des Galaxy S24 Ultra wird mit einer wichtigen Änderung versehen, denn eine der Telekameras löst nun mit 50 Megapixeln auf. Im Vorgänger hatte diese Linse nur 8 MP auf Lager.

Dafür wird der bisherige 10x-Zoom durch einen 5x-Zoom ersetzt. Samsung begründet diesen Schritt mit einer besseren Alltagstauglichkeit der Kombination aus 50 MP und fünffachem Zoom. Der 200MP-Sensor als Markenzeichen der Ultra-Reihe bleibt indes unverändert, sodass sich insgesamt folgendes Kamerasystem ergibt:

Weitwinkelkamera : 200 MP (f/1.7), OIS

: 200 MP (f/1.7), OIS Ultraweitwinkelkamera : 12 MP (f/2.2)

: 12 MP (f/2.2) Telekamera mit 3x Zoom : 10 MP (f/2.4)

: 10 MP (f/2.4) Telekamera mit 5x Zoom: 50 MP (f/3.4)

Die Akkukapazität des Galaxy S24 Ultra bleibt mit 5.000 mAh ebenfalls auf dem Niveau des Vorgängers stehen. Zwei spannende Änderungen ergeben sich bei den Verbindungsmöglichkeiten: Neben dem als äußerst energieeffizient geltenden UWB (Ultrabreitband) kann das Samsung-Flaggschiff auch mit dem kommenden WiFi-7-Standard arbeiten.

Was für Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus gilt, gilt natürlich auch für das Ultra-Modell. Im Auslieferungszustand ist Android 14 mit dem neuen One UI 6.1 installiert, welches die Basis für die neuen KI-Funktionen bildet.

Bei der Unterstützung gibt Samsung ein verlängertes Versprechen ab: So werden alle S24-Modelle sieben Jahre nach der Veröffentlichung mit neuen Android-Versionen sowie relevanten Sicherheitsupdates versorgt.

Samsung Galaxy S24 Ultra: Preis und Release

Das Galaxy S24 Ultra setzt auf dieselben vier Farbvariationen wie die beiden kleineren Modelle - mit einem minimalen Unterschied. Durch den Titanrahmen entsteht eine leicht andere Optik, sodass das Galaxy S24 Ultra in den Farben Titanium Black , Titanium Gray , Titanium Violet und Titanium Yellow angeboten wird. Darüber hinaus gibt es im Online-Shop von Samsung exklusiv die Farbvarianten Jade Green , Sandstone Orange und Sapphire Blue .

Die UVP des Galaxy S24 Ultra richtet sich wie gehabt nach der Speicherkapazität. Folgende Preise verlangt Samsung:

Galaxy S24 Ultra mit 12+256 GByte : 1.449 Euro

: 1.449 Euro Galaxy S24 Ultra mit 12+512 GByte : 1.569 Euro

: 1.569 Euro Galaxy S24 Ultra mit 12+1.024 GByte: 1.809 Euro

Wie immer fällt mit dem Ende des Unpacked-Events auch der Startschuss für die Vorbestellphase des Galaxy S24 Ultra, welches auf der Samsung-Webseite zur Verfügung steht. Am 31. Januar soll anschließend der offizielle Release erfolgen.

Was meint ihr? Ist das Galaxy S24 Ultra das beste Flaggschiff, das Samsung hervorgebracht hat - oder habt ihr ein anderes Smartphone im Blick? Kann euch das Smartphone trotz des hohen Preises überzeugen und was ist euer Highlight? Oder hört sich das alles eher nach Aufholjagd an, um mit den KI-Funktionen von Google und dem Design von Apple mitzuhalten? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!