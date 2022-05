Das Jahr 2022 hat mit Blick auf Grafikkarten noch nicht viel Neues hervorgebracht. Von Nvidia haben wir die Geforces RTX 3080 12 GB und das neue inoffizielle Flaggschiff RTX 3090 Ti gesehen, von AMD gab es erst letzte Woche ein kleineres Upgrade der aktuellen Generation in Form von Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT und RX 6650 XT. Warum es dazu bislang keinen Test auf GameStar.de gibt und was das mit dem Autor dieses Textes zu hat, lest ihr hier.

Noch in diesem Jahr erwarten wir die wirklich neuen Grafikkarten-Generationen von sowohl AMD als auch Nvidia. Bislang sind die meisten Experten - gestützt von Leaks und Gerüchten - davon ausgegangen, dass Radeon RX 7000 und Geforce RTX 4000 gegen Ende des Jahres erscheinen. Eben ganz so, wie es auch bei RX 6000 und RTX 3000 der Fall war. Beide Modellreihen starteten im Oktober respektive November 2020 in den Verkauf.

Aktuelle Hinweise des für seine immer wieder treffsicheren Informationen bekannten Hardware-Leakers kopitekimi7 deuten nun jedoch einen wesentlich früheren Release an. Zumindest mit Blick auf Nvidias Geforce RTX 4000:

Dem Tweet zufolge werde Ada Lovelace - das ist die zugrundeliegende Architektur der RTX-4000-Reihe - schon im frühen dritten Quartal 2022 erscheinen. Das impliziert einen Launch möglicherweise schon im Juli oder Anfang August.

Wie realistisch ist ein Launch im Juli?

Auch wenn sich die Vorhersagen von kopitekimi7 immer wieder als zutreffend herausgestellt haben, scheinen Juli oder August als Release-Termin nicht wirklich plausibel. Denn noch hat Nvidia die Werbetrommel für seine neuen Grafikkarten nicht gerührt. RTX 4000 wurde noch nicht einmal angeteasert.

Falls die neuen Grafikkarten aber tatsächlich schon so bald erscheinen sollten, dürften erste Ankündigungen nicht mehr lange auf sich warten lassen. So halten am kommenden Montag etwa sowohl AMD als auch Nvidia im Rahmen der Computermesse Computex 2022 eigene Keynotes ab. Ein mögliches Zeitfenster für eine größere Ankündigung seitens Nvidia ist zudem auch die gamescom 2022, die vom 24. bis 28. August in Köln stattfindet.

Was können wir von RTX 4000 erwarten?

Bisherige Leaks und Gerüchte deuten einen großen Leistungssprung für RTX 4000 an. Denn die Zahl der Rechenkerne wird mit der Ada Lovelace-Architektur offenbar massiv angehoben. So soll es der Vollausbau AD102 für eine potenzielle RTX 4090 auf 18.432 Cuda-Recheneinheiten bringen bei gleichzeitig deutlich gesteigerten Taktraten im Vergleich zum GA102 der aktuellen Generation (RTX 3090 Ti, 10.752 Kerne, zirka 2 Gigahertz). Mehr zum Thema erfahrt ihr hier:

Die Diskussion um den Preis für neuen Grafikkarten von AMD und Nvidia ist ebenfalls bereits entfacht. Werden sie ähnlich teuer wie RTX 3000? Jüngste Hinweise deuten auf Preise nahe der UVP hin.

Was meint ihr? Ist ein Launch von Nvidias neuen Geforce-Grafikkarten schon im Juli oder August realistisch? Oder denkt ihr, sie werden, wie von neuen Grafikkarten-Generationen gewohnt, gegen Ende des Jahres erscheinen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!