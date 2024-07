E-Bike-Hersteller Cowboy veröffentlicht drei Minigames mit Ranglisten, die ihr beim Radeln spielen könnt

Cowboy veröffentlicht im Rahmen des Sommer-Software-Updates drei kleine In-Ride Minispiele, welche vor allem die Ehrgeizigen unter euch ansprechen dürften. (Quelle: Cowboy)

Wir berichten regelmäßig über Neuigkeiten vom E-Bike-Markt. Vor wenigen Tagen gab Cowboy beispielsweise bekannt, bei einem Trade-In-Programm mit Upway zu kooperieren.

Jetzt möchte Cowboy auf dem Gaming-Markt mitmischen – zumindest bei In-Ride-Games. So kündigt der E-Bike-Hersteller im Rahmen seines Sommer-Updates drei kleine Minigames in der Cowboy-App an, mit der ihr spielerisch Kalorien verbrennen sollt und euch sogar auf einer Rangliste (Leaderboards) nach oben kämpfen könnt.

Die Neuigkeiten in Kürze

So funktioniert es: Cowboy veröffentlicht drei verschiedenen In-Ride-Games, die ihr über die Cowboy-App im Rahmen des Connect-Abos während des Fahrens spielen könnt. Solltet ihr euch in einer sicheren Umgebung wie einem Park befinden, schlägt euch die App eines der drei Spiele vor:

Race: Ein kurzer 500-Meter-Sprint gegen einen Mitspieler mit ähnlichem Profil und Werten. Laut Cowboy sollt ihr mit jedem Sieg stärkere Herausforderer bekommen.

Ein kurzer 500-Meter-Sprint gegen einen Mitspieler mit ähnlichem Profil und Werten. Laut Cowboy sollt ihr mit jedem Sieg stärkere Herausforderer bekommen. Burn : Eine einminütige, intensive Herausforderung mit dem Ziel, eine gewisse Anzahl an Kalorien zu verbrennen. Es startet mit 4 Kalorien (Level 1) und steigert sich auf 23 Kalorien (Level 20).

: Eine einminütige, intensive Herausforderung mit dem Ziel, eine gewisse Anzahl an Kalorien zu verbrennen. Es startet mit 4 Kalorien (Level 1) und steigert sich auf 23 Kalorien (Level 20). Push: Hier geht es um Kraft und Ausdauer. 15 Sekunden lang müsst ihr die Tretkraft auf einer gewissen Schwelle halten. Dabei steigt die Schwierigkeit bis Level 25 an.

So sieht das UI des Spiels dann auf dem Handy aus:

Links seht ihr die UI von Push (das Tretkraft-Spiel), mittig folgt Burn und rechts seht ihr Race. (Quelle: Cowboy)

Spielen im Straßenverkehr: Cowboy betont, dass die Sicherheit im Vordergrund steht. So unterbricht die App automatisch Spiele, wenn der Fahrer anhält. Außerdem lassen sich die Games über eine einfache Berührung ausschalten.

Wer gerade auf der Suche nach einem E-Bike ist – Teamleiter Mirco hat das Cowboy-Modell Cruiser getestet. Weitere Testberichte zu Konkurrenzmodellen findet ihr am Ende des Textes.

Weitere Software-Änderungen angekündigt

Neues Rider Dashboard: Neben den Minispielen gibt es im Rahmen des Updates ein überarbeitetes Dashboard spendiert, das In-Ride-Meilensteine dynamischer darstellen soll. Statt statischer Daten bekommt ihr jetzt eine kontextabhängige Benachrichtigung auf den Bildschirm.