Um Cyberpunk 2077 noch schöner zu machen, zahlt ihr einen hohen Hardware-Preis

Erst gestern wollten wir von euch wissen, wie ihr den Werdegang von Raytracing beurteilt. Da erscheint es wie Ironie, dass Nvidia kurz danach ein neues Video zu Raytracing in Cyberpunk 2077 veröffentlicht hat. Das SciFi-RPG bekommt ein Update namens Overdrive , darin enthalten: Pathtracing, dass euch die Augen aus den Höhlen fallen.

In Overdrive wird auch eure Grafikkarte gehörig rödeln müssen, um diese Lichteffekte darstellen zu können. Die unten zusehenden Aufnahmen wurde mit einer Geforce RTX 4090 in 4K-Auflösung und teils auch mit DLSS 3 gemacht, die teils stark ins Schwitzen kommt:

1:25 So sieht der neue Overdrive-Modus in Cyberpunk 2077 aus

Cyberpunk-Patch: Das ist neu

Der Rendering-Modus erscheint am 11. April und ersetzt das bisherige Raytracing in Cyberpunk 2077. Es hat bisher mit einer Kombination aus Raytracing für die Reflexionen, die globale Beleuchtung und weiteren Effekten auf Basis von relativ wenig Lichtquellen gearbeitet.

Overdrive beziehungsweise Full ray tracing /Pathtracing modelliert die Eigenschaften des Lichts im Spiel dagegen aus einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Strahlungsquellen.

Das Ergebnis: Unfassbar detaillierte Schatten und Lichter, die das Bild teils klar plastischer erscheinen lassen. Auf Nvidias Webseite könnt ihr die Veränderungen nochmal im Detail sehen.

Absurde Leistungseinbußen

Im Video zu sehen sind nicht nur beeindruckende Lichteffekte, sondern auch die Auswirkungen auf die Performance. Trotz Verwendung einer RTX 4090 gehen die FPS bei der verwendete 4K-Auflösung stark in die Knie. Teilweise werden nicht einmal 30 Bilder pro Sekunde erreicht.

Nvidias Lösung im Video: Um Cyberpunk 2077 spielbar zu halten, nutzte Nvidia DLSS 3-Frame-Generierung in Kombination mit einem Bild-Upscaler. Das haben wir so schon bei Portal RTX gesehen, das ebenfalls Full Raytracing besitzt. Nur so erhält man Frameraten im dreistelligen Bereich - mit einer 4090.

Und die Systemanforderungen? Die sind für den neuen Overdrive-Modus bisher noch nicht bekannt, aber es ist sicher, dass ihr eine absolute Top-GPU braucht. Ohne die für die RTX-4000-Generation exklusive Funktion der Frame Generation dürfte wenig bis nichts gehen, zumindest nicht in 4K.

Bedenkt allerdings, dass Nvidia im Zusammenhang mit dem Update von einer technology preview spricht, also von einer Technologie-Vorschau. Es ist also davon auszugehen, dass es noch an einigen Stellen hakt und dass es Einschränkungen gibt.

Wir stehen für genauere Informationen dazu bereits in Kontakt mit CD Projekt Red. Sollten wir Neues erfahren, lest ihr es zeitnah auf GameStar.de.

Eins muss man Nvidia lassen: Mit dem Overdrive-Update sind Cyberpunk 2077 richtig lecker aus. Werdet ihr das Update laden und den neuen Modus ausprobieren? Oder wisst ihr jetzt schon, dass eure Hardware in die Knie gehen wird? Was haltet ihr generell von Raytracing? Eure Meinung interessiert uns, also schreibt es in die Kommentarspalte.