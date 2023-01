Cyberpunk 2077 noch schneller und schöner als je zuvor? Neues Update mit DLSS3 ausprobiert

Früher oder später soll in Cyberpunk 2077 die technische Revolution mit dem Wechsel zu Pathtracing erfolgen. Heute kam aber erstmal ein wichtiger Patch, der DLSS 3 beziehungsweise die Frame Generation ins Spiel bringt. Wir haben ihn uns bereits kurz angesehen und berichten euch von unseren Erfahrungen.

Was macht DLSS 3 potenziell so wichtig für Cyberpunk 2077? Nvidias neueste Version der Upscaling-Technologie verspricht nochmal bessere Performance bei möglichst hoher optischer Qualität. Vor allem der Leistungsaspekt wird wichtig, wenn dann wirklich irgendwann Pathtracing ergänzt wird.

Um DLSS 3 nutzen zu können, braucht ihr allerdings eine aktuelle RTX-4000-Grafikkarte, was den jüngsten Cyberpunk-Patch für viele weitgehend uninteressant macht. Mehr dazu und über die Funktionsweise der Frame Generation erfahrt ihr im Artikel Nvidia DLSS 3.0 nur für RTX 4000: Deshalb bleiben Besitzer älterer Grafikkarten außen vor .

Was ist Pathtracing? Pathtracing ist vereinfacht ausgedrückt die nächste Stufe nach Raytracing, die zwar einerseits für eine noch realistischere Darstellung sorgen soll, aber andererseits den Rechenaufwand beträchtlich erhöht. Um das in einem Spiel vom Hardware-Anspruch eines Cyberpunk 2077 umzusetzen, kann jede Technik für mehr Performance wie eben auch DLSS 3 nur sehr willkommen sein.

Die zweite Neuerung im aktuellen Patch: Nvidia Reflex wird hinzugefügt. Das senkt die Verzögerung von Eingaben bei etwas weniger FPS, was im Zusammenspiel mit der Frame Generation durchaus wichtig sein kann, da die künstlich erzeugten Bilder für eine höhere Latenz sorgen. Grundsätzlich spielt das in einem Singleplayer-Titel wie Cyberpunk aber eher eine untergeordnete Rolle.

Weitere Änderungen bringt der Patch nicht, die Versionsnummer des Spiels bleibt gleich (1.61). Wie sich Cyberpunk 2077 in 8K mit einer RTX 4090 spielt, seht ihr übrigens im folgenden Video:

Was kann DLSS 3? Benchmarks und Vergleichsbilder

Für unsere Benchmarks kommen neben der RTX 4090 von Nvidia auch AMDs sehr schneller Spielerprozessor Ryzen 7 5800X3D sowie 32,0 GByte DDR4-RAM zum Einsatz. Dabei haben wir auf der Stufe Raytacing Ultra in 4K-Auflösung gespielt.

Ohne jedes Upscaling erreichen wir etwa 42 FPS - für eine RTX 4090 ist das auch in 4K-Auflösung ein vergleichsweise niedriger Wert. Sowohl mit DLSS 2 als auch mit AMDs Pendant FSR 2.1 steigen die FPS auf der Stufe Qualität beträchtlich an, genauer gesagt auf etwa 74 beziehungsweise 72 FPS.

Schalten wir das RTX-4000-exklusive Feature der Frame Generation hinzu, steigen die Bilder pro Sekunde aber noch mal deutlich auf 112 FPS an:

Cyberpunk 2077 - 4K, Raytracing Ultra

RTX 4090, Ryzen 7 5800X3D, 32,0 GByte DDR4, Windows 11 3840x2160 DLSS 3 (Frame Generation) Qualität 112 DLSS 2 Qualität 74 FSR 2.1 Qualität 72 Ohne Upscaling 43 0

Ein wichtiger Hinweis: Beim Einstellen der Frame Generation hat sich die DLSS-Qualitätsstufe teils von selbst auf Automatisch zurückgesetzt, was nochmal für höhere 144 FPS sorgt. Mit der Stufe Qualität sind es bei einem leicht schärferen Bild in unsere Testszene dagegen die oben zu sehenden 112 FPS.

Wer liefert das beste Bild?

Neben der Performance spielen auch die optischen Auswirkungen ein wichtige Rolle bei Upscaling-Verfahren wie DLSS und FSR. Teilweise kommt es damit zwar zu kleinen neuen Grafikfehlern, in anderen Bereichen liefern die Techniken aber sogar ein besseres Bild als das native Rendering.

So gelingt es DLSS 2 bei unserem Vergleichsbild sehr gut, das primär in Bewegung störende Flimmern am Garagentor im Hintergrund zu eliminieren und die Neonlichter darüber besser herauszuarbeiten. Das klappt zwar auch mit FSR 2.1, dafür strahlen aber die Lampen oben links am Hochhaus zu stark und das Bild wirkt insgesamt etwas unruhiger als mit DLSS 2. Zwischen DLSS 2 und DLSS 3 beziehungsweise hinzugeschalteter Frame Generationen können wir zu guter Letzt optisch bislang so gut wie keine Unterschiede feststellen.

Um euch selbst davon ein Bild zu machen, klickt ihr am besten einmal auf die unten zu sehenden Bilder, um sie zu etwas zu vergrößern. Ein weitere Mausklick auf die Schaltfläche unten links In Originalgröße anzeigen führt euch schließlich jeweils zum passenden Screenshot in voller 4K-Auflösung.

DLSS 3 ist der klare Gewinner

Letztlich gibt es also im Detail teils kleinere Unterschiede zwischen den Upscaling-Verfahren, Gewinner ist in dieser Szene für uns aber eindeutig DLSS mit Frame Generation, da es meist sehr gute Optik mit der mit Abstand höchsten Performance kombiniert.

Das betrifft unseren bisherigen Eindrücken nach zu urteilen nicht nur Screenshots, sondern gleichermaßen das tatsächliche Spielen in Bewegung. Auch die durch die Frame Generation höhere Eingabeverzögerung ist uns bislang nicht negativ aufgefallen. Allerdings wird das subjektiv sehr unterschiedlich empfunden und bei den Bildfehlern kann es auf die genaue Szene ankommen. Somit wird ein allgemeingültiges Urteil zu DLSS 3 in Cyberpunk erschwert, insbesondere zu einem so frühen Zeitpunkt nach dem Patch.

Dennoch gilt: Auch wenn sich mit DLSS 3 beziehungsweise DLSS samt Frame Generation in Cyberpunk 2077 nur die Performance verbessert und in Sachen optischer Qualität alles auf dem gewohnt hohen Niveau bleibt, hinterlässt die Technik einen sehr guten Ersteindruck bei uns. Das Pathtracing kann also kommen - zumindest für Besitzer einer sündhaft teuren RTX-4000-Grafikkarte.

Wie steht ihr zu den Themen DLSS 3 beziehungsweise Frame Generation und Path Tracing in Cyberpunk 2077? Ein Ausblick auf die Zukunft, (vorerst) unnötige technische Spielereien oder etwas dazwischen? Schreibt es gerne in die Kommentare!