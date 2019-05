Dark Modes gibt es für Windows, Firefox, Android - und bald anscheinend auch für iOS. Denn einem Leak von 9to5Mac zufolge wird Apple das neue iOS 13 ebenfalls mit einem dedizierten dunklen Modus versorgen, der unter anderem die Music-App von iOS unterstützt.

Der Dark Mode soll konkret mit diversen Dock-Apps von iOS funktionieren, auch mit dem eingebauten Screenshot-Tool. Nutzer können das neue Feature, das sich auch positiv auf die Akkulaufzeit des iPhones oder iPads auswirken soll, voraussichtlich über die iOS-Einstellungen oder im Control Center von iOS 13 aktivieren.

Exclusive: Screenshots reveal iOS 13 Dark Mode, new Reminders app, more https://t.co/5u6eXs79yV by @_inside pic.twitter.com/j53pqLqxl1