Das Google Pixel 8 wird in zwei Tagen vorgestellt - Das sind wohl die Neuerungen

Das Pixel 8 wird am 04. Oktober vorgestellt.

Bald ist es soweit: Google präsentiert uns am 04. Oktober um 17:00 Uhr die 8. Generation der Pixel-Smartphones. Wie immer begleiten wir das Event mit einem Live-Ticker hier auf GameStar Tech.

Zurück zur Gegenwart, beziehungsweise dem Pixel 8, denn einige Leaks zu neuen Google-Smartphones bescheinigen dem Handy eine Menge neuer KI-Features. Das Design hingegen soll sich erneut geringfügig ändern.

Google Pixel 8: Diese Features sollen kommen

Jetzt aber zum Wesentlichen! Auf diese neuen Funktionen dürft ihr am Mittwoch gespannt sein:

Pixel 8 : Das Standardmodell unterstützt jetzt eine dynamische Bildrate von 60 bis 120 Hertz. Das Pixel 7 unterstützt maximal 90 Hertz.

: Das Standardmodell unterstützt jetzt eine dynamische Bildrate von 60 bis 120 Hertz. Das Pixel 7 unterstützt maximal 90 Hertz. Prozessor : Beide Smartphones erhalten den neuen Tensor G3-Chip, der sich besonders gut für KI-Aufgaben eignen soll. Außerdem soll der neue SoC (System-on-a-Chip) effizienter arbeiten.

: Beide Smartphones erhalten den neuen Tensor G3-Chip, der sich besonders gut für KI-Aufgaben eignen soll. Außerdem soll der neue SoC (System-on-a-Chip) effizienter arbeiten. RAM : Das Pixel 8 kommt sehr wahrscheinlich mit 8 GByte RAM und das Pixel 8 Pro mit 12 GByte RAM auf den Markt.

: Das Pixel 8 kommt sehr wahrscheinlich mit 8 GByte RAM und das Pixel 8 Pro mit 12 GByte RAM auf den Markt. Zoom : Das Pixel 8 Pro soll über einen 5-fachen optischen Zoom verfügen und mit der 48-Megapixel-Telekamera einen 30-fachen »Super Res Zoom« erreichen. Zusätzlich soll die Hauptkamera einen verlustfreien 2fach-Zoom ermöglichen.

: Das Pixel 8 Pro soll über einen 5-fachen optischen Zoom verfügen und mit der 48-Megapixel-Telekamera einen 30-fachen »Super Res Zoom« erreichen. Zusätzlich soll die Hauptkamera einen verlustfreien 2fach-Zoom ermöglichen. Magic Editor : Mit der neuen KI-Funktion können die Bilder noch stärker bearbeitet werden. Dieses Feature wird später ein Teil von Google Photos sein. Sogar Grimassen können ausgebessert werden.

: Mit der neuen KI-Funktion können die Bilder noch stärker bearbeitet werden. Dieses Feature wird später ein Teil von Google Photos sein. Sogar Grimassen können ausgebessert werden. Audio Eraser : Mithilfe der KI sollen die unterschiedlichen Geräusche in einem Video erkannt und per Fingertipp herausgefiltert werden können.

: Mithilfe der KI sollen die unterschiedlichen Geräusche in einem Video erkannt und per Fingertipp herausgefiltert werden können. Real Tone für Video : Die Fotos aus einem Google-Handy sind für natürliche Hauttöne bekannt. »Real Tone« soll jetzt auch für Videos verwendet werden.

: Die Fotos aus einem Google-Handy sind für natürliche Hauttöne bekannt. »Real Tone« soll jetzt auch für Videos verwendet werden. Video Unblur : Letztes Jahr stellte Google Photo Unblur vor, womit unscharfe Fotos gerettet werden können. Diese Funktion erhält nun ebenfalls Einzug in Videos.

: Letztes Jahr stellte Google Photo Unblur vor, womit unscharfe Fotos gerettet werden können. Diese Funktion erhält nun ebenfalls Einzug in Videos. Video-Boost : Mit dieser KI-gestützten Funktion können die Effekte von Night-Sight für Videoaufnahmen genutzt werden.

: Mit dieser KI-gestützten Funktion können die Effekte von Night-Sight für Videoaufnahmen genutzt werden. Kamera-App : Es gibt Hinweise, dass die Kamera-App von Google überarbeitet wird. Mit »Pro Controls« soll es außerdem einen Modus für Foto-Enthusiasten geben. Die Steuerung soll sich an DSLR / DSLM-Kameras orientieren.

: Es gibt Hinweise, dass die Kamera-App von Google überarbeitet wird. Mit »Pro Controls« soll es außerdem einen Modus für Foto-Enthusiasten geben. Die Steuerung soll sich an DSLR / DSLM-Kameras orientieren. Display : Der Bildschirm soll beim Pro-Modell nun nicht mehr abgerundet, sondern flach sein.

: Der Bildschirm soll beim Pro-Modell nun nicht mehr abgerundet, sondern flach sein. Displayhelligkeit : Das Pixel 8 erhält ein sogenanntes »Actua-Display« mit 2.000 Nits und das Pixel 8 Pro ein »Super Actua Display« mit 2.400 Nits.

: Das Pixel 8 erhält ein sogenanntes »Actua-Display« mit 2.000 Nits und das Pixel 8 Pro ein »Super Actua Display« mit 2.400 Nits. Thermometer : In der Vergangenheit gab es vermehrt Gerüchte über eine Thermometer-Funktion der Pixel 8-Smartphones. In der Vergangenheit experimentierte der Tech-Riese immer wieder mit neuen Funktionen.

: In der Vergangenheit gab es vermehrt Gerüchte über eine Thermometer-Funktion der Pixel 8-Smartphones. In der Vergangenheit experimentierte der Tech-Riese immer wieder mit neuen Funktionen. Updates : Die neuen Pixel-Smartphones sollen ganze sieben Jahre mit Updates versorgt werden. Es bleibt abzuwarten, ob OS-Updates mit eingeschlossen sind.

: Die neuen Pixel-Smartphones sollen ganze sieben Jahre mit Updates versorgt werden. Es bleibt abzuwarten, ob OS-Updates mit eingeschlossen sind. WiFi 7 : Die 8. Generation könnte den neuen WiFi-Standard unterstützen.

: Die 8. Generation könnte den neuen WiFi-Standard unterstützen. Pixel-Dex?: In der Gerüchteküche wurde über Pixel-Dex gemunkelt. Ein Features, das wohl stark an Samsung DeX angelehnt sein soll. Damit könnte das Handy zur Videoausgabe an den Monitor verwendet werden.

Was haltet ihr von den Leaks und Gerüchten zum Pixel 8 und Pixel 8 Pro von Google? Klingen einige der Funktionen für euch interessant genug, um auf die achte Generation zu wechseln oder seid ihr längst mit dem iPhone 15 in der Hosentasche unterwegs? Welche Funktionen vermisst ihr noch auf der Liste? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!