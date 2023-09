Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Google bringt wohl etliche Kamera-Featuers auf die Handys

Das Pixel 8 und Pixel 8 Pro kommen mit zahlreichen Foto-Funktionen.

Am 04. Oktober enthüllt der Suchmaschinen-Riese seine neuesten Flaggschiffe. Bereits im Mai zeigte uns Google eine Vorschau an KI-Funktionen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr Debüt auf dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro feiern werden.

Mit Magic Editor, der Erweiterung des beeindruckenden Magic Eraser, zeigte Google, welche Verbesserung uns in diesem Jahr erwartet. Zusätzlich sind jetzt neue Hinweise auf die konkreten Kamera-Spezifikationen aufgetaucht.

Wie es aussieht, legt Google in diesem Jahr wieder einen sehr großen Fokus auf die Kameras der beiden Modelle.

Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Die vermeintlichen Kamera-Features und -Spezifikationen

Google machte in den letzten Jahren keinen großen Hehl um seine neuen Geräte. Immerhin ist das Design der beiden Geräte samt der Pixel Watch 2 schon bekannt.

Dabei legt der Suchmaschinen-Riese nicht seine Karten zu den Specs offen. Wie 91Mobiles berichtet, gibt es allerdings einen Leak zu einem Promo-Video, das die Features in Aktion zeigen soll:

Video Boost : Mit dieser KI-gestützten Funktion sollen die Effekte von Night-Sight für Video-Aufnahmen kommen.

: Mit dieser KI-gestützten Funktion sollen die Effekte von Night-Sight für Video-Aufnahmen kommen. Audio Eraser : Mit dieser Funktion könnt ihr anscheinend störende Geräusche aus dem Video rausschneiden, mit wenigen Handgriffen. Das Pixel 8 respektive Pixel 8 Pro soll mit Hilfe von KI die verschiedenen Audioquellen in einem Video identifizieren können.

: Mit dieser Funktion könnt ihr anscheinend störende Geräusche aus dem Video rausschneiden, mit wenigen Handgriffen. Das Pixel 8 respektive Pixel 8 Pro soll mit Hilfe von KI die verschiedenen Audioquellen in einem Video identifizieren können. Erweiterung für Magic Eraser : Eines der auffälligsten Funktionen im vermeintlichen Promo-Video stellt die Möglichkeit dar, Gesichter einzelner Personen stark zu verändern.

: Eines der auffälligsten Funktionen im vermeintlichen Promo-Video stellt die Möglichkeit dar, Gesichter einzelner Personen stark zu verändern. Pro Controls : Google möchte wohl die Foto-Enthusiasten für sich gewinnen. Mit Pro Controls könnte ein neuer Modus in die Kamera integriert werden, der mehr manuelle Kontrolle bietet und sich stark an der Steuerung einer DSLR/DLSM-Kamera orientiert.

: Google möchte wohl die Foto-Enthusiasten für sich gewinnen. Mit Pro Controls könnte ein neuer Modus in die Kamera integriert werden, der mehr manuelle Kontrolle bietet und sich stark an der Steuerung einer DSLR/DLSM-Kamera orientiert. Magic Editor: Diese KI-Funktion war mit eines der aufregendsten Vorstellungen an der Google I/O im Mai. Mithilfe des Features können Bilder stark verändert werden. So können Motive im Foto frei bewegt werden, um das Bild nach den eigenen Vorstellungen anzupassen.

Mit Magic Editor bearbeitet »Echtes Foto«

Das Video zeigt in jedem Fall die klare Ausrichtung von Google: KI-Features für die Pixel 8-Kamera. Davon abgesehen gibt es eine vollständige Aufschlüsselung der kommenden Kamera-Spezifikationen. Wie immer gilt es, die Leaks mit Vorsicht zu genießen.

Vollständige Klarheit der genauen Specs bekommen wir zur Google-Keynote.

Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Die Kamera-Specs

Neben dem Promo-Video teilte der oben verlinkte Artikel die genauen Specs der beiden Google-Flaggschiffe. Diese sollen wie folgt aussehen:

Kamera Pixel 8 Pixel 8 Pro Hauptkamera 50 Megapixel

f/1.68

1/1.31-Zoll-Sensor

8-facher Super Res Zoom 50 Megapixel

f/1.68

1/1.31-Zoll-Sensor

8-facher Super Res Zoom Ultra-Weitwinkelkamera 12 Megapixel mit Autofokus

f/2.2

48 Megapixel mit Autofokus

f/1.95

Makromodus

Telezoom-Kamera - 48 Megapixel mit 5-fachem Zoom

f/2.8

30-facher Super Res Zoom Frontkamera 10,5 Megapixel

Dual-Selfie-Kamera

f/2.2

Fixed Focus 0,5 Megapixel

Dual-Selfie-Kamera

f/2.2

Autofokus

Außerdem erwartet uns bei Googles neuen Android-Smartphones vermutlich Android 14 ab Werk. Alle Informationen rund um das kommende Betriebssystem findet ihr hier:

Es dauert nicht mehr lange bis zur offiziellen Präsentation von Google. Neben dem Pixel 8 Pro und Pixel 8 erwartet uns die zweite Generation der Pixel Watch. Was haltet ihr von den vermeintlichen Kamera-Funktionen? Haltet ihr sie für vielversprechend oder nutzt ihr ohnehin die Kamera des Smartphones viel zu wenig? Kommt das neue Pixel-Smartphone für euch in diesem Jahr in die engere Auswahl oder habt ihr längst das neue iPhone vorbestellt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!