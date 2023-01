Galaxy S23 Ultra: Samsungs vermeintliche »Geheimwaffe« des neuen Handys sorgt für Aufmerksamkeit

Viele Informationen zur Hardware und den Features der kommenden Galaxy S23 Smartphones sind in den letzten Wochen bereits durch mehrere Leaker Publik gemacht worden.

Der gut vernetzte Twitter-User IceUniverse, der bereits einen Fotovergleich auf der chinesischen Plattform Weibo zwischen der vermuteten neuen 200 Megapixel Kamera des S23 Ultra und der Kamera des Vorgängers S22 Ultra veröffentlicht hatte, sorgte in den letzten Tagen mit einer Aussage für Aufmerksamkeit.

Laut IceUniverse, soll das Ultra-Modell über ein Feature verfügen, das bislang von niemandem an die Öffentlichkeit gebracht wurde. Samsung hat nun selbst Informationen zu diesem Feature preis gegeben.

Samsungs »Geheimwaffe« soll die Fotoqualität erhöhen

Das neue S23 Ultra wird wahrscheinlich mit einem neuen Bildsensor erscheinen, der detaillierte Bilder in sehr hellen und sehr dunklen Umgebungen ermöglichen soll. Der Kamerasensor hat den Namen HP2 und soll hohe Auflösungen und gute Bildqualität in allen Situationen kombinieren.

Mit dem HP2 Bildsensor werden HDR Bilder mit der 200 Megapixel Kamera des S23 Ultra in einer hohen Auflösung geschossen und im Anschluss durch eine KI bearbeitet. Durch diese Kombination von Hard- und Software soll die Bildqualität im Vergleich zum S22 Ultra einen Sprung nach vorne machen.

Der Bildsensor bedient sich dazu der neuen Tetrapixel-Technologie. Damit werden mehr Pixel zu einem Ganzen zusammengerechnet (Pixel Binning). Damit können Bilder mit 50 (2x2 Blöcke) oder 12,5 Megapixeln (4x4 Blöcke) geschossen werden, um bei schlechten Lichtverhältnissen für detailreiche Aufnahmen zu sorgen.

Ebenfalls neu ist die Technologie hinter dem Namen »Dual Voltage Transfer Gate« (kurz D-VTG), was für eine reduzierte Überbelichtung der Bilder sorgen soll und wohl gleichzeitig die Farbdetails verbessert. Mithilfe von »SuperQPD« soll außerdem der Autofokus bei schlechten Lichtverhältnissen profitieren und Aufnahmen mit 50 Megapixeln ermöglichen, um gleichzeitig eine höhere Schärfe zu erzielen.

Viele Megapixel führen nicht zu besseren Bildern

Bildsensoren mit einer hohen Anzahl an Megapixel, wie wahrscheinlich der Bildsensor des Galaxy S23 Ultra, haben häufig Probleme mit stark beleuchteten Bildszenen (zum Beispiel Bilder vom Himmel). Das liegt an der geringeren Fläche, die jeder einzelne Pixel des Bildsensors in der Kamera zur Verfügung hat.

Oder anders ausgedrückt: Je mehr Pixel der Bildsensor einer Kamera hat, desto weniger Licht kann jeder einzelne Pixel aufnehmen. Das führt in stark beleuchteten Szenen zu überstrahlten Bildern und in schwach beleuchteten Szenen zu Artefakten.

Bei dem vermuteten Bildsensor des Galaxy S23 Ultra soll dieses Problem jedoch abgeschwächt werden. Der HP2 Bildsensor soll das vorhandene Licht effizienter als andere Bildsensoren nutzen, um so eine hohe Bildauflösung mit möglichst wenig Nachteilen zu erreichen.

Neben dem wahrscheinlichen Fotosensor der Galaxy S23 Smartphones sind mittlerweile auch die Preise für alle Modelle geleakt worden.

Was haltet ihr von den versprochenen Fähigkeiten des neuen Samsung Bildsensors? Wäre der Bildsensor in Kombination mit dem Samsung Galaxy S23 ein Kaufgrund für euch?