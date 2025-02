»Das ist so blöd. Ich will es!« – Modder verbaut ein iPhone in ein legendäres Nokia-Handy

Das »LumiPhone 1020 SE« ist ein Nokia Lumia 1020 mit der Hardware eines iPhone SE 3. (Bildquelle: OceanDepth95028 über Reddit, hochskaliert mit Topaz Gigapixel 8)

Das Nokia Lumia 1020 war eines der legendärsten Nokia Lumia-Handys. Es war eines der ersten Handys, die eine Technologie verwendet hat, die heute von nahezu jedem Smartphone verwendet wird: Pixel Binning.

Das ist Pixel Binning: Bei seinem 41-Megapixel-Sensor wurden vier Pixel zu einem großen zusammengerechnet, um Fotos mit einer Bildqualität zu ermöglichen, wie man sie von damaligen Handys nicht für möglich gehalten hat. Hinzu kommt ein verlustfreier Digitalzoom, der durch die hohe Auflösung realisiert wurde.

Ein Modder wollte dem Handy ein zweites Leben schenken – und verbaut die Hardware eines iPhone SE 3.

Darum ist das wichtig: Shell-Swaps, also das Austauschen von Gehäusen bei elektronischen Geräten, ist in der Modding-Community keine Seltenheit. Aber bei einem Handy kommt so etwas viel seltener vor. Viel rarer ist bei so unterschiedlichen Geräten.

Kann es sich um eine erfundene Geschichte oder um einen Bot handeln? Ja, das ist nicht auszuschließen. Allerdings zeigt der Nutzer Aktivität in vielen anderen Subreddits und ist seit Dezember 2019 auf Reddit aktiv. Es ist daher naheliegend, dass es sich bei diesem Nutzer auch um einen echten Menschen handelt und seine Geschichte nicht erfunden ist.

Im Detail: Der Modder »OceanDepth95028« war nicht zufrieden mit dem Design des HMD Skyline – einem Smartphone, das von den damaligen Lumia-Smartphones inspiriert wurde. Also hat er sich ein iPhone SE 3 geschnappt und sich ans Werk gemacht.

Dieser Mod ist in etwa vergleichbar mit einem Mac, der in das Gehäuse von einem Office-PC verbaut wurde – deswegen erschien der Beitrag im Subreddit »Hackintosh«.

Vom Nokia Lumia 1020 wurde nur das Gehäuse und das Displayglas übernommen. Die restliche Hardware ist die des iPhone SE 3.

So ist er vorgegangen

»OceanDepth95028« sagt nicht im Detail, wie er diesen Shell-Swap durchgeführt hat, aber einige Schritte wurden in dem Reddit-Beitrag erklärt.

Hier seht ihr, dass der Home-Button mit integrierten Fingerabdrucksensor auf die Rückseite verlegt wurde. (Bildquelle: OceanDepth95028 über Reddit)

Um das alte Displayglas verwenden zu können, musste es vom iPhone SE 3 entfernt werden. Anschließend hat der Modder das iPhone-Display auf das vom Nokia Lumia 1020 laminiert. Es war leider nicht möglich, die 41-Megapixel-Hauptkamera vom Nokia Lumia 1020 zu übernehmen, also wurde die 12-Megapixel-Kamera des iPhone SE 3 übernommen. Der Fingerabdrucksensor vom iPhone SE 3 wurde auf die Rückseite unter dem Kameramodul verfrachtet. Viele Android-Smartphones hatten früher den Fingerabdrucksensor an dieser Stelle. »Force Touch«, also das haptische Feedback vom Home-Button, ist immer noch funktional. Der Kopfhöreranschluss vom Nokia Lumia 1020 musste verschlossen werden, um die Elektronik zu schützen. Gleichzeitig ist es laut dem Modder nahezu unmöglich, das iPhone SE 3 hinterher mit einem solchen Anschluss auszustatten. Das Handy wird weiterhin per Lightning-Anschluss aufgeladen. Auf dem modifizierten Handy läuft iOS 18.3.1. Bis auf Apple Pay und kabelloses Laden funktionieren alle Features des iPhone SE 3.

Der Modder nennt seine Kreation »LumiPhone 1020 SE« – also eine Kombination aus den fusionierten Handys. In einem Kommentar hat OceanDepth9508 verraten, dass er sogar ein YouTube-Video plant, das das neue modifizierte Smartphone in Aktion zeigen wird.

Was haltet ihr von diesem Modding-Projekt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!