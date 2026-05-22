Gute Nachrichten für Spieler? China drängt mit DDR5 auf den Markt und stellt sich der Krise

In Zeiten der Speicherkrise schauen sich viele Hersteller händeringend nach Alternativen zu den Marktführern um. Der Blick richtet sich dabei auch vermehrt auf China, wo Hersteller wie CXMT auf den globalen Markt drängen.
Corsair nutzt chinesischen RAM
Die weltweite Speicherkrise wurde in erster Linie durch die im Rahmen des KI-Booms extrem stark gestiegene Nachfrage ausgelöst. Das Problem ist dabei, dass es mit Micron, Samsung und SK Hynix weltweit nur drei nennenswerte Hersteller gibt, deren Kapazitäten nahezu vollkommen ausgelastet sind.
Eine Erweiterung dieser Kapazitäten braucht Zeit und bisher schrecken die Hersteller auch noch davor zurück. Die Sorge ist, dass der Hype schon wieder abgeflaut ist, wenn die Produktionsstätten entsprechend aufgerüstet wurden. Die Gewinne der Hersteller sind zudem auch ohne einen Ausbau extrem hoch.
Für uns Spieler, aber auch auf RAM angewiesene Hersteller etwa von Laptops, Handhelds oder Komplett-PCs, bleibt so scheinbar nur die Option, die Krise auszusitzen. Oder nach Alternativen zu Micron, Samsung und SK Hynix zu suchen.
Eine davon könnte der noch recht unbekannte chinesische Hersteller CXMT sein. Schon im Februar 2026 hatte ein YouTuber gezeigt, dass der Arbeitsspeicher des Herstellers durchaus mit der Konkurrenz mithalten kann.
Das Problem ist, dass CXMT, ähnlich wie viele andere Tech-Firmen aus China, vor allem auf dem heimischen Markt aktiv ist. Politische Spannungen erschweren den Export oder machen ihn teilweise sogar komplett unmöglich.
Wie der Twitter-Nutzer »@wxnod« nun zeigt, setzt der US-amerikanische Hersteller Corsair aber schon jetzt auf Arbeitsspeicher von CXMT:
Link zum Twitter-Inhalt
Mehrere chinesische Unternehmen sollen in den vergangenen Monaten ihren Fokus stark auf die Produktion von DDR5 gelegt haben und nun könnten die ersten Folgen dieses Ausbaus auf dem globalen Markt sichtbar werden.
Was ihr vor dem Kauf über Arbeitsspeicher wissen müsst und RAM-Kauftipps trotz Speicherkrise
In welchem Ausmaß Corsair und andere Hersteller schon jetzt auf RAM aus chinesischer Produktion setzen, ist unklar. In Zeiten der Speicherkrise ist es aber definitiv ein Hoffnungsschimmer für alle, die auf sinkende Preise und eine bessere Verfügbarkeit von Modulen für Privatnutzer warten. Wenn am Ende nicht wieder die KI-Firmen zuschlagen.
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