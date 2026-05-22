Der größte TV-Konkurrent vom Samsung verbessert zahlreiche ältere Modelle mit einem einzigen Update

TCL hat ein neues Update für zahlreiche Modelle vorbereitet, mit dem spanenden Features auch auf ältere TVs kommen.

Profilbild von Jonas Herrmann

Jonas Herrmann
22.05.2026 | 11:11 Uhr

TCL verbessert eine Reihe von TV-Modellen. (Bild: TCL) TCL verbessert eine Reihe von TV-Modellen. (Bild: TCL)

Der TV-Hersteller TCL hat den Rollout eines neuen Updates für zahlreiche Modelle mit Google TV begonnen. Der Patch bringt einige Fixes und spannendere Verbesserungen auf teilweise drei Jahre alte Fernseher.

TCL-TVs bekommen Filmmaker Mode und mehr

Die Verteilung der Firmware v643 hat laut FlatPanelsHD schon begonnen. Bis wirklich alle Modelle beliefert wurden, dürfte es aber noch dauern. TCL möchte das Update demnach auf alle Geräte bringen, die über Google TV und den »Pentonic 700«-Chip verfügen. Einige davon sind schon 2023 auf den Markt gekommen.

Video starten 11:48 OLED-Killer? RGB Mini-LED & Super Quantum Dots kommen! TV-Trends 2026

Das vermutlich größte Highlight des Updates ist der »Dolby Vision Filmmaker Mode«. Dieser ersetzt den Bildmodus »Dolby Vision Dark« und soll Filme und Serien möglichst so zeigen, wie es die Filmemacher vorgesehen haben.

Wer sich also ein möglichst »authentisches« Kinoerlebnis wünscht, bekommt dieses mit dem Filmmaker Mode geboten. Bedenkt dabei allerdings, dass viele Filme fürs Kino optimiert wurden und daher auf besonders dunkle Räume ausgelegt sind. Das kann im Filmmaker Mode zu einer vergleichsweise niedrigen Helligkeit führen.

Mit dem Update bringt TCL zudem eine Verbesserung für das kabellose Heimkinosystem »Dolby Atmos FlexConnect«. Dieses unterstützte bisher vier drahtlos verbundene Lautsprecher gleichzeitig. Nach dem Update kann zusätzlich der Subwoofer »TCL Z100-SW« verbunden werden.

Außerdem behebt das Update einen nervigen Bug, der im Zusammenhang mit Disney+ aufgetreten ist. Beim Wechsel zwischen Dolby Atmos und DTS:X kam es dabei zu Problemen, die nun der Vergangenheit angehören sollen.

Zu guter Letzt bringt der Patch noch eine Reihe von kleineren Performance-Verbesserungen und Fixes. Das gesamte System sollte nach dem Update also etwas runder und flüssiger laufen.

5.1 Soundsysteme und Lautsprecher: Die besten Komplett-Sets für großartigen Surround-Sound im Heimkino

TCL gehört mit Samsung, Hisense und LG zu den vier dominierenden TV-Herstellern der Welt. 2025 wurde das Unternehmen tatsächlich nur von Samsung überflügelt. Dass nun auch »ältere« Modelle mit neuen Features versorgt werden, bedeutet also, dass viele Nutzer in den Genuss des Filmmaker Modes und der anderen Verbesserungen kommen.

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Nvidia sieht Gaming nur noch als Randnotiz: Grafikkarten verschwinden aus dem Geschäftsbericht   1     1

vor 59 Minuten

Nvidia sieht Gaming nur noch als Randnotiz: Grafikkarten verschwinden aus dem Geschäftsbericht
Nach dem GPU-Boom: Laut der AMD-Chefin sollen die nächsten fünf Jahre den CPUs gehören   1

vor 2 Stunden

Nach dem GPU-Boom: Laut der AMD-Chefin sollen die nächsten fünf Jahre den CPUs gehören
PS5 auf links gedreht: Digital Foundry zeigt, wie gut Steam-Spiele auf Sonys Konsole laufen   1     1

vor 4 Stunden

PS5 auf links gedreht: Digital Foundry zeigt, wie gut Steam-Spiele auf Sonys Konsole laufen
In Mandalorian + Grogu dreht sich alles um Rotta the Hutt, dabei hatte der schon vor 18 Jahren einen Kinofilm   2     2

vor 5 Stunden

In Mandalorian & Grogu dreht sich alles um Rotta the Hutt, dabei hatte der schon vor 18 Jahren einen Kinofilm
mehr anzeigen