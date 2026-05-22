Der größte TV-Konkurrent vom Samsung verbessert zahlreiche ältere Modelle mit einem einzigen Update

TCL verbessert eine Reihe von TV-Modellen. (Bild: TCL)

Der TV-Hersteller TCL hat den Rollout eines neuen Updates für zahlreiche Modelle mit Google TV begonnen. Der Patch bringt einige Fixes und spannendere Verbesserungen auf teilweise drei Jahre alte Fernseher.

TCL-TVs bekommen Filmmaker Mode und mehr

Die Verteilung der Firmware v643 hat laut FlatPanelsHD schon begonnen. Bis wirklich alle Modelle beliefert wurden, dürfte es aber noch dauern. TCL möchte das Update demnach auf alle Geräte bringen, die über Google TV und den »Pentonic 700«-Chip verfügen. Einige davon sind schon 2023 auf den Markt gekommen.

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Autoplay

Das vermutlich größte Highlight des Updates ist der »Dolby Vision Filmmaker Mode«. Dieser ersetzt den Bildmodus »Dolby Vision Dark« und soll Filme und Serien möglichst so zeigen, wie es die Filmemacher vorgesehen haben.

Wer sich also ein möglichst »authentisches« Kinoerlebnis wünscht, bekommt dieses mit dem Filmmaker Mode geboten. Bedenkt dabei allerdings, dass viele Filme fürs Kino optimiert wurden und daher auf besonders dunkle Räume ausgelegt sind. Das kann im Filmmaker Mode zu einer vergleichsweise niedrigen Helligkeit führen.

Mit dem Update bringt TCL zudem eine Verbesserung für das kabellose Heimkinosystem »Dolby Atmos FlexConnect«. Dieses unterstützte bisher vier drahtlos verbundene Lautsprecher gleichzeitig. Nach dem Update kann zusätzlich der Subwoofer »TCL Z100-SW« verbunden werden.

Außerdem behebt das Update einen nervigen Bug, der im Zusammenhang mit Disney+ aufgetreten ist. Beim Wechsel zwischen Dolby Atmos und DTS:X kam es dabei zu Problemen, die nun der Vergangenheit angehören sollen.

Zu guter Letzt bringt der Patch noch eine Reihe von kleineren Performance-Verbesserungen und Fixes. Das gesamte System sollte nach dem Update also etwas runder und flüssiger laufen.

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TCL gehört mit Samsung, Hisense und LG zu den vier dominierenden TV-Herstellern der Welt. 2025 wurde das Unternehmen tatsächlich nur von Samsung überflügelt. Dass nun auch »ältere« Modelle mit neuen Features versorgt werden, bedeutet also, dass viele Nutzer in den Genuss des Filmmaker Modes und der anderen Verbesserungen kommen.