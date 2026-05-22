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GTA 6: Verschiebungs-Gerüchte, Preorder-Wirrwarr und die Frage nach Trailer 3 - jetzt gibt's endlich Klarheit von höchst offizieller Stelle

Take-Two macht Schluss mit den Gerüchten: GTA 6 erscheint pünktlich im November 2026. Wir verraten euch, wann der Startschuss für die Vorbestellungen fallen soll.

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Dennis Zirkler
22.05.2026 | 11:15 Uhr

Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat gute Nachrichten für alle, die auf GTA 6 warten. Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat gute Nachrichten für alle, die auf GTA 6 warten.

Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Wochen mal wieder gewaltig, doch jetzt gibt es ein offizielles Machtwort von ganz oben: GTA 6 erscheint pünktlich!

Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat das Release-Datum für den wohl meisterwarteten Titel des Jahrzehnts im jüngsten Finanzbericht endgültig zementiert. Gleichzeitig gibt es neue Details dazu, wann genau die PR-Maschinerie anläuft und ab wann ihr eure Exemplare endlich vorbestellen könnt.

Der Release steht

Lange Zeit hielten sich hartnäckige Gerüchte, dass Rockstar Games den Termin für GTA 6 noch einmal nach hinten verschieben müsste. Bei einem Projekt dieser gigantischen Größenordnung wäre das kaum verwunderlich gewesen.

Doch während der jüngsten Investorenkonferenz am 21. Mai 2026 wischte Take-Two CEO Strauss Zelnick diese Bedenken vom Tisch: Das Open-World-Epos wird wie geplant am 19. November 2026 erscheinen.

Gegenüber Variety bekräftigte Zelnick diese Aussage noch einmal unmissverständlich:

Ich denke, es ist wohl sinnvoll, heute noch einmal zu betonen, dass der 19. November der Veröffentlichungstag ist. Ich glaube, wir haben ganz klargemacht, dass wir den Titel am 19. November veröffentlichen werden.

Dass Take-Two dieses Datum unbedingt halten will, zeigt sich auch in den Finanzprognosen: Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet der Publisher mit Einnahmen zwischen 8 und 8,2 Milliarden US-Dollar. Ein immenser Sprung, der fast ausschließlich durch den Launch von Grand Theft Auto 6 getrieben wird.

Video starten 13:33 Release sicher? PC-Version? Wann Gameplay? Alle Infos zu GTA 6!

Wann starten die Vorbestellungen und das Marketing?

Nachdem der Release-Termin nun in Stein gemeißelt ist, fragt ihr euch sicherlich, wann Rockstar endlich den dritten Trailer aus dem Hut zaubert und die Schleusen für Vorbestellungen öffnet. Ein wenig Geduld müsst ihr noch aufbringen. Zwar wurde bereits angedeutet, dass die großen Marketing-Aktionen im Sommer starten sollen, doch der genaue Zeitpunkt war bisher unklar.

Laut Zelnick wird es mindestens noch ein paar Wochen dauern: Der Sommer beginnt kalendarisch erst Ende Juni, und genau für diesen Zeitraum plant Rockstar offenbar den Startschuss für die globale Werbeoffensive.

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Der renommierte Branchen-Insider Jason Schreier merkte zudem an, dass Zelnick sich zwar nicht erklären konnte, woher ein kürzlich aufgetauchtes Gerücht über baldige Vorbestellungen bei Best Buy stammte, er aber bestätigte, dass die Pre-Order-Phase traditionell parallel zum Start der Marketingkampagne anläuft. Sobald der Sommer also richtig in Fahrt kommt, dürft ihr euch darauf vorbereiten, eure Geldbörsen zu zücken.

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