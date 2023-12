»Die Zukunft der Videospiele«: Twitch-Star zeigt, was mit KI und Unreal Engine 5 möglich ist

Twitch-Streamerin CodeMiko sagt, dass sie an der Zukunft der Videospiele arbeitet.

Erinnert ihr euch noch an CodeMiko? Die Twitch-Streamerin ist bekannt für ihr Technik-Know-How und konnte bereits mit ihrem 30.000-Euro-Anzug neue Maßstäbe im Bereich des Motion Capturing auf Twitch gesetzt.

Jetzt hat sich die gelernte Programmiererin ein neues Ziel gesetzt: Sie will die Zukunft der Videospiele auf Twitch einläuten und setzt dabei auf eine beeindruckende Mischung aus Unreal-Engine-5-Grafik und KI-gesteuerten NPCs.

Ist das die Zukunft?

Auch wenn CodeMikos Experimente die Grenzen zwischen Spiel und Realität noch nicht verschwimmen lassen, sind sie schon jetzt wirklich sehenswert. Die Streamerin hat für ihr virtuelles Alter Ego hyperrealistische Umgebungen in der Unreal Engine 5 gebaut, die von Final-Fantasy-Landschaften bis hin zu fast lebensechten Dschungelszenarien reichen.

Wie hübsch das Ganze aussieht, seht ihr in ihrem Video:

Der Höhepunkt von CodeMikos Streams ist jedoch der Einsatz von KI, um NPC-Charaktere zu erschaffen, die lernen, sich entwickeln und sogar simulierte Gefühle haben sollen. Miko kann mit diesen Charakteren in Echtzeit per Sprachchat kommunizieren, die NPCs können auf Wunsch aber auch miteinander sprechen oder sich sogar gegenseitig verprügeln.

So entstehen interaktive und unvorhersehbare Elemente in ihrem Spiel, die von einfachen Nonsens-Unterhaltungen hin zu komplexen Handlungssträngen reichen. Die NPCs, die von einem Large Language Model à la ChatGPT betrieben werden, reagieren auf eine Art und Weise, die bisher nur schwer zu erreichen war.

Besonders beliebt bei den Zuschauern ist der NPC Gerald, ein rauer Abenteurer, der Dinosaurier liebt und mit seiner schonungslosen Direktheit regelmäßig für absurde Momente sorgt. Aber seht selbst:

Ist das wirklich die Zukunft? Dass wir alle bald ähnliche Spiele spielen werden, ist natürlich fraglich. Aber dass sich ähnliche Projekte in absehbarer Zeit als echte Alternative zu Visual Novels oder Titeln wie The Sims etablieren könnten, scheint durchaus realistisch. Besonders in Kombination mit einem VR-Headset könnte dies ziemlich immersiv werden.

Jetzt seid ihr gefragt: Wie findet ihr das Projekt von CodeMiko? Hättet ihr auch mal Lust, in so einer hübschen Spielwelt herumzulaufen und ein wenig mit selbst erstellten NPCs zu plaudern? Welche Features müsste es noch geben, um euch von so einem Spiel zu überzeugen? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!