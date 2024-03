Entwickler baut absurd schweres Spiel und schaut jetzt auf Twitch dabei zu, wie Leute daran verzweifeln

Verzweifelte Twitch-Streamer bringen Entwickler Pontypants zum Lachen.

Für manche Spielerinnen und Spieler liegt ein besonderer Reiz in der Herausforderung, schier unmögliche Hindernisse zu überwinden. Sie spielen dann zum Beispiel Elden Ring, ohne selbst anzugreifen, oder quälen sich durch eines dieser absurd schwierigen Kletterspiele.

Titel wie Getting Over It with Bennett Foddy, Jump King oder Only Up besetzen eine Nische, die masochistisches Durchhaltevermögen und übermenschliche Geduld erfordert. Diese Titel verlangen von euch nicht nur technische Fähigkeiten, sondern auch einen eisernen Willen, um die unzähligen Niederlagen zu überstehen und den ersehnten Gipfel zu erreichen.

Mit A Difficult Game About Climbing erobert gerade das nächste knallharte Kletterspiel die Streaming-Plattform Twitch – und dessen Entwickler hat einen Heidenspaß daran, den weltweit bekanntesten Zockern beim Scheitern zuzusehen.

Dieses Spiel treibt Streamer in den Wahnsinn

Wie der Name schon sagt, ist es genau das: ein schwieriges Spiel über das Klettern. Gesteuert wird es mit der Maus, mit der man die Hände eines spärlich bekleideten Protagonisten lenkt, der sich mühsam durch komplex gestaltete Level hangelt. Dabei gilt es, knifflige Abgründe zu überwinden. Ein Fehltritt, und man rutscht ab, verliert womöglich Minuten oder gar Stunden des hart erkämpften Fortschritts.

Auf Twitch erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit und reiht sich mit über 87.000 Zuschauern zwischen Schwergewichten wie Fortnite und Elden Ring ein. Den meisten Spaß haben aber wohl die Zuschauerinnen und Zuschauer, während die Streamerinnen und Streamer langsam verzweifeln.

Twitch-Urgestein Lirk beispielsweise verbrachte am Wochenende über sechs Stunden damit, eine einzige Passage zu überwinden, und verlor zwischenzeitlich die Kontrolle über seine Stimmbänder:

Hinter dem knackigen Kletterspiel steckt ein einzelner Entwickler, der unter dem Pseudonym Pontypants auftritt und auch auf Twitch streamt. Und er hat einen Mordsspaß daran, Menschen stundenlang beim Scheitern zuzusehen:



Trotz des absurden Schwierigkeitsgrads kommt das Spiel auch auf Steam gut an, wo aktuell 88 Prozent der Reviews positiv ausfallen:

Als Masochist, der Getting Over It, Jump King und Pogostuck geschafft hat, ist es mir eine Ehre, dieses Spiel in meine Schmerz-Menagerie aufzunehmen. Es ist auf jeden Fall meine Zeit, mein Handgelenk und meine Maus wert. 10/10 Wheatup auf Steam

Dieses Spiel macht süchtig. Es ist UNGLAUBLICH gut. Als Spieler von Getting Over It kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen, dass dieses Spiel besser ist als Getting Over It. Picke da Goldfish auf Steam

Jetzt seid ihr an der Reihe: Habt ihr schon mal eines dieser unglaublich anstrengenden Kletterspiele ausprobiert? Oder läuft es euch schon allein bei dem Gedanken, aufgrund eines winzigen Fehlers Stunden eures mühsam erarbeiteten Fortschritts zu verlieren, ein kalter Schauer über den Rücken? Lasst es uns gerne im Kommentarbereich wissen!