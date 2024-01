Wirbel um The Day Before: Maurice hat die Reporter hinter der Recherche zu Gast

Maurice Weber streamt wieder: Auf Twitch geht's am Freitag um The Day Before und die große Reportage von Game Two und GameStar. Unbedingt einschalten oder zumindest das Talk-Video im Nachgang schauen!

Geldstrafen, konfuses Management, überzogene Erwartungen: Jetzt kennen wir endlich die genauen Umstände, unter denen The Day Before entstanden ist - und sie sind wie erwartet erschreckend.

Eine gemeinsame Recherche von Game Two und GameStar hat in wochenlanger Arbeit dank Interviews mit Dutzenden Ex-Mitarbeitern von Entwickler Fntastic und Publisher Mytona aufgedeckt. Jetzt sprechen die Autoren Martin Dietrich und Sebastian Tyzak zusammen mit Maurice Weber über die Hintergründe - live auf Twitch.

Alles Wichtige auf einen Blick

Wann startet der Livestream? Am Freitag, den 2. Februar 2024 um 18:00 Uhr geht's los.

Am Freitag, den 2. Februar 2024 um 18:00 Uhr geht's los. Wo könnt ihr zuschauen? Der Twich-Kanal von Maurice Weber heißt wenig überraschend ... MauriceWeber.

Worum geht's? Sebastian Tyzak und Martin Dietrich sprechen mit Maurice über die Details der gemeinsamen Recherche zu The Day Before: Wie sind sie vorgegangen, was waren die überraschendsten Erkenntnisse und wie geht es in Zukunft bei GameStar und auf Maurice' eigenen Kanälen mit solchen Reports weiter? Ihr erfahrt es im Livestream - und natürlich könnt ihr dabei im Chat auch eigene Fragen an die Gäste stellen!

Dieser Report ist erst der Anfang

Die aufwändige Reportage über die Hintergründe von The Day Before ist Teil eines großen neuen Projekts, das GameStar und Maurice Weber dieses Jahr starten: Wir setzen talentierte Autoren auf komplexe Sachverhalte, brisante Skandale und zu selten besprochene Themen und begleiten die Veröffentlichung ihrer Artikel mit einordnenden Videos, Streams und Analysen von Maurice.