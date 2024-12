Ein neuer Handheld definiert die Tastenbelegung neu und lässt euch die Tasten dahin packen, wo ihr sie braucht

Jetzt seid ihr am Drücker: Der erste modulare Handheld lässt sich flexible an euren Stil anpassen. Bild: AYANEO

Mit dem AYANEO 3 hat der gleichnamige Hersteller den weltweit ersten modularen Handheld angekündigt. Das Besondere an dem Gerät ist, dass ihr Tasten und Controller-Layouts austauschen und damit auf eure Bedürfnisse anpassen könnt.

»Magic Module« heißt die neue Controller-Technologie

Durch die Magic Module -Technologie könnt ihr beispielsweise mehrere Module, Touchpads und 6 Tasten magnetisch an unterschiedlichen Stellen fixieren. Auch das D-Pad sowie die einzelnen ABXY-Tasten lassen sich anpassen.

Weitere Merkmale des AYANEO 3

Neben dem modularen Design sind weitere Details des Handhelds bekannt. So wird es den Handheld in den Farben Schwarz und Weiß geben, mit LCD- oder OLED-Display.

Auch bei den Prozessoren ist euch eine Auswahl gegeben. Ihr könnt wählen zwischen

AMD Ryzen AI 9 HX 370 oder

Ryzen 7 8840U.

Das Unternehmen bezeichnet den Handheld als das ultimative Flaggschiff unter den Windows-Handhelds des Jahres.

Weitere Informationen zum Handheld möchte das Unternehmen in den kommenden Tagen bekanntgeben. Durch die unterschiedlichen Modelle wird vermutet, dass es auch unterschiedliche Preiskategorien geben wird.

