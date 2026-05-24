Los Santos, Vice City und Co.: Was ist die beste Stadt im GTA-Kosmos? Stimmt jetzt ab!

Seid ihr Team Los Santos oder eher Team Liberty City?

In GTA 6 kehren wir zurück nach Vice City, dem fiktiven Abbild von Miami in Florida. Ihr kennt diese Stadt am ehesten aus dem gleichnamigen Spiel, doch ihr konntet sie sogar schon im allerersten GTA durchstreifen.

Und so ist es auch mit vielen anderen Metropolen der Reihe. Davon gibt es mittlerweile eine ganze Menge und so langsam stellen wir uns die Frage: Welche ist denn eigentlich die beste? Wer könnte uns das besser beantworten als ihr?

Die beste Stadt in GTA

Wir haben in der Umfrage die bekanntesten Ortschaften aus der GTA-Reihe aufgelistet. Es gibt aber natürlich noch einige mehr, denn nicht selten macht ihr in den Spielen kleine Abstecher in andere Gegenden. Falls eure Lieblings-Hood nicht dabei ist, wählt die entsprechende Antwortmöglichkeit aus und schreibt uns einen Kommentar!

Bedenkt außerdem, dass »San Andreas« nur im ersten GTA eine eigene Stadt war. In späteren Teilen ist das das Äquivalent des US-Bundesstaates Kalifornien.

Die realen Vorbilder der GTA-Städte

Die meisten größeren Städte der GTA-Reihe orientieren sich an realen Vorbildern. Mit etwas Hirnschmalz kann man das meistens schon am Namen erkennen, aber wer denkt schon gerne nach? Wir haben das für euch mal aufgedröselt:

Liberty City : Die erste Stadt, die man in GTA unsicher macht. Liberty City nimmt sich New York zum Vorbild und der Name ist eine Anspielung auf die Freiheitsstatue beziehungsweise die Insel, auf der diese steht. Die Metropole taucht gleich in mehreren Spielen der Reihe auf, darunter GTA, GTA 3 und GTA 4.

: Die erste Stadt, die man in GTA unsicher macht. Liberty City nimmt sich New York zum Vorbild und der Name ist eine Anspielung auf die Freiheitsstatue beziehungsweise die Insel, auf der diese steht. Die Metropole taucht gleich in mehreren Spielen der Reihe auf, darunter GTA, GTA 3 und GTA 4. Vice City: Die Stadt, die wir in GTA 6 wiedersehen, basiert auf Miami. Als 2D-Variante seht ihr Vice City bereits im ersten GTA, besonders beliebt wurde die Stadt aber durch GTA: Vice City und Vice City Stories.

8:54 Berge, Sümpfe, Großstadt: Das sind die 6 Regionen von GTA 6!

Autoplay

San Andreas : Vorsicht, hier herrscht Verwechslungsgefahr. Die Stadt San Andreas tritt im ersten GTA als Ingame-Version von San Francisco auf. In GTA: San Andreas ist es die fiktive Bezeichnung für den Staat Kalifornien. Der Name geht auf die San-Andreas-Verwerfung zurück, eine Transformstörung entlang der pazifischen Platte, die für viele Erdbeben sorgt.

: Vorsicht, hier herrscht Verwechslungsgefahr. Die Stadt San Andreas tritt im ersten GTA als Ingame-Version von San Francisco auf. In GTA: San Andreas ist es die fiktive Bezeichnung für den Staat Kalifornien. Der Name geht auf die San-Andreas-Verwerfung zurück, eine Transformstörung entlang der pazifischen Platte, die für viele Erdbeben sorgt. London : Diese Stadt basiert auf Manchester. Spaß. GTA-London ist tatsächlich die einzige reale Stadt im Franchise, deren Name nicht geändert wurde. Mit der Erweiterung London 1969 reist ihr im ersten GTA in die englische Hauptstadt.

: Diese Stadt basiert auf Manchester. Spaß. GTA-London ist tatsächlich die einzige reale Stadt im Franchise, deren Name nicht geändert wurde. Mit der Erweiterung London 1969 reist ihr im ersten GTA in die englische Hauptstadt. Anywhere City : Da haben wir schon den nächsten Ausreißer. Bei Anywhere City ist der Name Programm, denn diese Stadt könnte überall liegen. Sie hat kein reales Vorbild und verkörpert eine retrofuturistische Metropole, die nur in GTA 2 vertreten ist.

: Da haben wir schon den nächsten Ausreißer. Bei Anywhere City ist der Name Programm, denn diese Stadt könnte überall liegen. Sie hat kein reales Vorbild und verkörpert eine retrofuturistische Metropole, die nur in GTA 2 vertreten ist. Los Santos : Die Stadt, die zuletzt in GTA 5 unsere Heimat war, basiert auf Los Angeles. Unsere ersten Runden haben wir hier aber schon in GTA: San Andreas gedreht, in dem gleich drei große Städte Hauptschauplatz waren. Los Santos kann man mit »die Heiligen« übersetzen, was in eine ähnliche Richtung wie das originale »die Engel« geht.

: Die Stadt, die zuletzt in GTA 5 unsere Heimat war, basiert auf Los Angeles. Unsere ersten Runden haben wir hier aber schon in GTA: San Andreas gedreht, in dem gleich drei große Städte Hauptschauplatz waren. Los Santos kann man mit »die Heiligen« übersetzen, was in eine ähnliche Richtung wie das originale »die Engel« geht. Las Venturas : Diese Stadt ist das GTA-Äquivalent zu Las Vegas, einer Hochburg für Glücksspiel. Der Name bedeutet im Spanischen so viel wie »das Glück«, also ziemlich passend. Las Venturas haben wir bisher nur in GTA: San Andreas besucht.

: Diese Stadt ist das GTA-Äquivalent zu Las Vegas, einer Hochburg für Glücksspiel. Der Name bedeutet im Spanischen so viel wie »das Glück«, also ziemlich passend. Las Venturas haben wir bisher nur in GTA: San Andreas besucht. San Fierro: Wie die Stadt San Andres basiert auch diese Stadt auf San Francisco. Mit seiner Neubenennung ist sie ebenfalls in GTA: San Andreas vertreten. »Fierro« ist ein alter spanischer Begriff für »Eisen« und bezieht sich auf das Motto von San Francisco: »Oro en Paz, Fierro en guerra« (Gold im Frieden, Eisen im Krieg).

Na, seid ihr ein wenig schlauer geworden oder wusstet ihr schon die ganze Zeit, wo die Namen der GTA-Städte herkommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Ach, und wenn ihr schon dabei seid, verratet uns auch, was eure Lieblingsstadt im GTA-Kosmos ausmacht. Ist es die Art der Kriminalität? Die Skyline? Das Wetter? Erzählt uns alles!