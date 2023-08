Disney eifert Netflix nach: Kommt das Account-Sharing-Verbot auch bei Disney Plus?

Disney hat sich einige Praktiken bei Netflix abgeschaut.

Streaming wird immer teurer. Im Mai hatte Disney-CEO Bob Iger angekündigt, dass man den Preis seines Streaming-Angebots erhöhen werde.

In den USA wird es am 12. Oktober soweit sein. Dann dreht der Konzern an der Preisschraube.

So viel wird Disney Plus teurer

Der Preis für den Premium-Tarif von Disney Plus wird um 3 US-Dollar von 10,99 auf 13,99 US-Dollar erhöht. Zum Vergleich: Das Premium-Abo von Netflix kostet in den USA 19,99 US-Dollar im Monat.

Das ist bereits die zweite Preiserhöhung innerhalb nicht mal eines Jahres. Bereits im Dezember 2022 hatte Disney 3 US-Dollar auf den damaligen Preis gepackt und diesen somit auf 10,99 US-Dollar erhöht.

Wann das Preisplus bei uns kommen wird, ist momentan noch nicht bekannt.

Abo mit Werbung kommt

Netflix machte erst vor wenigen Wochen von sich reden, als man das preiswerte Basis-Abo gestrichen hat. Für die User bedeutete das Pest oder Cholera: günstiger, aber mit Werbung, oder teurer.

Disney Plus fügt bei uns stattdessen ein Abo hinzu. Die USA dürfen bereits seit letztem Jahr einen günstigen, werbeunterstützten Tarif für 8 US-Dollar im Monat buchen, bei uns wird dieser in Bälde nachgereicht.

Der Preis für das neue Abo ist bis dato noch nicht bekannt.

Disney wird gegen Account-Sharing vorgehen

CEO Iger gab im selben Zuge mit der Preiserhöhung auch bekannt, dass die Firma aktiv nach Wegen sucht, wie die gemeinsame Nutzung von Konten und die besten Möglichkeiten für zahlende Abonnenten, ihre Konten mit Freunden und Familie zu teilen, angegangen werden können.

Kurzum: Auch Disney wird das Account-Sharing unterbinden. Angeblich aber erst 2024.

Tatsächlich fährt Netflix damit sogar Erfolge ein und hatte kurz nach Durchsetzung des Verbots mehr Anmeldungen als zur Pandemie. Der Anbieter selbst feiert die Entscheidung als Erfolg.

Netflix, Disney Plus und Co. müssen aber nicht der einzige Weg sein, Filme und Serien zu genießen: Es gibt da ja auch noch die gute alte Blu-ray. Oder man nutzt einen simplen Trick und zahlt nur 20 Euro im Jahr für Kino zuhause.

