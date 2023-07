Netflix streicht wohl das Basis-Abo und ihr habt die Wahl: teurer oder günstiger mit Werbung

Netflix streicht das günstigste Abo ohne Werbung, doch noch nicht bei uns. (Bild: Netflix / Unsplash - Jason Leung)

Netflix gibt zur Zeit keine Ruhe und hat in den letzten Monaten einiges an ihren Account- & Abo-Regeln geändert. Nun könnte uns eine weitere Änderung ins Haus stehen, die sich auf das günstigste Abonnement ohne Werbung auswirken wird.

Schon letzten Monat hat Netflix das Basis-Abo ohne Werbung (hierzulande 7,99 Euro/Monat) in Kanada abgeschafft. Wie Cordbuster zuerst berichtete, soll dies jetzt auch in den USA und dem Vereinigten Königreich umgesetzt werden. Das könnte auch uns in Deutschland bevorstehen.

Basis-Abo auch in Deutschland bald passé?

Wir gehen davon aus, dass nach Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich auch weitere Länder folgen werden. Wir halten es für unwahrscheinlich, dass Netflix neue Richtlinien nur in drei der 190 Länder einführt, in denen Netflix seine Dienste anbietet.

In jüngster Vergangenheit wurde zum Beispiel das Account-Sharing-Verbot zuerst in lateinamerikanischen Ländern eingeführt und später auch bei uns.

Sollte das Abo auch in Deutschland abgeschafft werden, wird das günstigste Abo-Modell nach dem Standard-Abo mit Werbung (4,99 Euro/Monat) das herkömmliche Standard-Abo (12,99 Euro/Monat) sein.

Noch gibt es allerdings keine offizielle Ankündigung für Deutschland oder andere Länder, die unsere Vermutung bestätigt. Wenn es soweit ist, werden wir euch davon berichten.

Mehr zum Thema Netflix: Im Zuge des Account-Sharing-Verbots kommt endlich eine wichtige Funktion von Maxe Schwind

Wieso streicht Netflix das Basis-Abo ohne Werbung?

Der Streaming-Riese ist der Meinung, dass Netflix-Neueinsteiger auch mit dem günstigsten Werbe-Abonnement zufrieden sein werden:

»Wir sind davon überzeugt, dass unsere Einstiegspreise in diesen Ländern - 6,99 $ in den USA, 4,99 £ in Großbritannien und 5,99 $ in Kanada - angesichts des Umfangs und der Qualität unseres Katalogs für die Verbraucher von großem Wert sind.« - Netflix (via The Verge)

Im Klartext: Für den Streaming-Anbieter scheint es profitabler zu sein, wenn ihr Werbung schaut, als wenn ihr drei Euro mehr bezahlt.

Die gute Nachricht: Wir gehen davon aus, dass euch das Basis-Abo erstmal erhalten bleibt, wenn ihr es bereits nutzt. So wird es auch in den USA und im Vereinigten Königreich gehandhabt. Nur wer auf den Plan wechseln will oder sich einen neuen Account erstellt, wird dieses Abo nicht mehr auswählen können.

Falls ihr in nächster Zeit habt, auf das Abo zu wechseln, steht euch also noch genug Zeit zur Verfügung.

Übrigens: Das Standard-Abo mit Werbung hat im April 2023 ein Update bekommen. Statt der vorherigen HD-Auflösung (720p) ist nun auch die Full HD-Auflösung (1080p) verfügbar. Außerdem könnt ihr dieses Abo auf zwei Geräten gleichzeitig nutzen. Dann heißt es circa 5 Minuten Werbung pro Stunde »aushalten«.

Welches Abo-Modell nutzt ihr gerade? Wart ihr vom Account-Sharing-Verbot betroffen? Schreibt es uns unten in die Kommentare!