Disney Plus stellt sein Abomodell bei uns um, doch wir müssen (erstmal) nicht mehr zahlen

Disney passt seine Tarif in Deutschland an.

Während US-amerikanische Kunden in den USA ab Oktober mit 3 US-Dollar mehr pro Monat rechnen müssen, gibt es für deutsche Disney-Plus-Besitzerinnen und -Besitzer Entwarnung.

Wir bleiben vorerst verschont von der Preiserhöhung. Stattdessen bekommen wir ab November ein breiteres Abomodell, wie der Streamingdienst über eine Pressemitteilung bekannt gibt.

Wie Disney über ein dediziertes Account-Sharing-Verbot denkt, lest ihr in der News von heute Morgen.

Zwei neue Tarife ab November

Disney hat’s uns bisher einfach gemacht: Wer sich ein Abo von Disney Plus gönnt, dem steht nur ein Tarif für 8,99 Euro zur Auswahl.

Bild: Disney Plus

So wird sich das Abomodell verändern: Aus eins mach drei. Der bisher gültige Tarif wird zum Standard-Abo, hinzu kommen Standard mit Werbung sowie Premium .

Standard mit Werbung wird 5,99 Euro kosten. Enthalten sind fast alle Features des gewöhnlichen Standard-Tarifs, bis auf die Möglichkeit, Titel herunterzuladen zum Offlineschauen.

Premium wird 11,99 Euro kosten. Dahinter verbirgt sich Streamingqualität in bis zu 4K UHD und HDR, vier gleichzeitige Streams und Dolby Atmos als neues Goodie.

Quelle: Disney

Das gilt für Bestandskunden

Gute Nachrichten, wenn ihr bereits ein Abo habt: Bisherige Standard-Kunden werden ab November automatisch in Premium hochgestuft - ohne Preisaufschlag. In der Pressemitteilung steht allerdings auch: Zukünftige Änderungen vorbehalten . Stammkunden sollten sich also auf eine Preisanpassung in absehbarer Zukunft einstellen.

Schlechte Nachrichten für Neukunden: Wollt ihr ab November Star Wars- und Marvel-Serien in 4K UHD und HDR genießen, müsst ihr mehr zahlen. Das folgt einer Praktik von Netflix, die die beste Bildqualität auch ins teuerste Abo packt. Es lohnt sich also, die kommenden zwei Monate noch zuzuschlagen.

Wie sich die Abo- und Preisgestaltung zusammen mit einem etwaigen Account-Sharing-Verbot ausspielt, muss sich zeigen. Immerhin hat Netflix damit angeblich gut Kasse gemacht.

Eine Modifizierung des Abomodells von Disney Plus ist für Bestandskunden erst mal ein Grund zum Feiern. Besitzt ihr ein Abo bei Disney Plus? Was holt euch bei diesem Streamingdienst neben Marvel und Star Wars ab? Oder zappt ihr euch lieber bei Amazon, Crunchyroll oder wo anders durchs Programm? Wir sind gespannt auf eure Meinung.