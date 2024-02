Wo bleibt Stirb Langsam 2 in 4K? Der DVD- & Blu-ray-Deal zwischen Disney und Sony könnte Klassiker in UHD auf Scheibe bringen

»Wo ist eigentlich die 4K-Version von Stirb Langsam 2?«, fragt John McClane zurecht. (Bild: Disney/Fox, fergregory, Vlad - adobe.stock.com)

Am gestrigen 21. Februar 2024 berichteten wir darüber, dass Disney das DVD- und Blu-ray-Geschäft in den USA an Sony abgegeben hat. Man möchte sich vor allem auf das digitale Streaming fokussieren.

Gleichzeitig könnte dieser Deal für Filmfans positive Nebenwirkungen haben, denn Disney sitzt auf einem Stapel Klassiker in 4K von 21st Century Fox, die sie 2019 gekauft hatten.

Disney wollte die Filme nicht veröffentlichen

Das ist passiert: The Digital Bits berichtete zuerst über den Filmkatalog von Fox, den Disney bisher nicht veröffentlicht hat. Ganze 20 4K-Remaster von Titeln hätte das Studio unter Verschluss und plane nicht, diese auf den Markt zu bringen, weder physisch noch digital.

Folgende Fox-Titel wurden laut Screenrant noch nicht in 4K veröffentlicht und könnten zu den 20 Filmen gehören:

Stirb Langsam 2

Cast Away – Verschollen

Fight Club

Big Trouble in Little China

Hinter dem Rampenlicht

Brennpunkt Brooklyn

Der letzte Mohikaner

Auch Das Phantom-Kommando mit Arnold Schwarzenegger gibt es bisher nur in 1.080p. (Bild: Disney/Fox)

Wie geht es jetzt weiter? Durch die Vereinbarung zwischen Disney und Sony könnten diese bisher unveröffentlichten 4K-Remaster nun auf Disc das Licht der Welt erblicken, da es jetzt Sony statt Disney obliegt, zu entscheiden, was auf den Markt kommt.

Auch weniger bekannte Disney-Filme könnten wir bekommen

Im Rahmen des Deals wird auch der Disney Movie Club nach 23 Jahren geschlossen, so Screenrant. Das war ein Abonnement-Service, über den Filmfans DVDs und Blu-rays von Disney erstehen konnten.

Das Besondere am Disney Movie Club: Es handelte sich dabei oft um weniger bekannte Klassiker, die es so auf dem Markt nicht zu kaufen gab und die exklusiv über den Club an seine Mitglieder verkauft wurden. Dazu zählen:

Cool Runnings

Rob Roy

Die Herbie-Filme

The Mighty Ducks

Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft

Eine vollständige Liste findet ihr im entsprechenden Fan-Wiki.

Die Frage ist jetzt, ob sich Sony entscheidet, weniger bekannte Filme ebenfalls in den Handel zu bringen, oder ob diese Perlen auf ewig in der Versenkung verschwinden werden.

Diesen Monat erst hat Sony eine Streaming-Bibliothek löschen lassen, was für Kritik gesorgt hat.

In diesem Artikel erzählt Maxe von einem geplatzten Filmtraum und würde gerne von euch wissen, wie ihr Filme schaut: Streaming oder Scheiben?

Was Sony mit den Disney-Lizenzen anfängt, bleibt abzuwarten. Möglicherweise haben Filmfans einen Grund zum Jubeln, wenn der Vertrieb die Scheiben auf den Markt wirft. Oder aber sie geraten vollends in Vergessenheit.

Welchen Film wünscht ihr euch als 4K-Remaster? Verratet es uns in den Kommentaren.