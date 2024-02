Ist die DVD endgültig am Ende? Disney stößt DVDs und Blu-rays auf dem größten Markt ab

Disney gibt das Geschäft mit den physischen Disks in den USA und Kanada auf. (Bild: chrisdorney - adobe.stock.com)

Disney verabschiedet sich endgültig von der physischen Disk und möchte sich verstärkt auf Streaming konzentrieren, laut Variety.

Niemand Geringeres als Sony Pictures Entertainment übernimmt das Geschäft – und zwar alles: Herstellung, Vertrieb und Vermarktung.

Der Schritt kommt nicht von ungefähr. Letzten Sommer hat Disney bereits das DVD- und Blu-ray-Geschäft in Australien aufgegeben.

Disney-Filme von Sony

Im Rahmen der Vereinbarung wird Sony alle Disney-Neuveröffentlichungen und Katalogtitel auf physischen Medien vermarkten und verkaufen. Der Deal gilt für die USA und Kanada.

So ist es in Deutschland: Hierzulande hat Disney das Geschäft bereits seit letzten Oktober aufgegeben. In Deutschland vertreibt Leonine Studios Disneys Filme auf Scheibe, so Filmstarts.

Das wird Disney selbst verwalten: Digitale Medien wie Video-on-Demand und Streaming obliegen weiterhin dem Studio.

Ist die Physische Disk am Ende?

Nach Angaben von Disney ermöglichen die Vereinbarungen mit anderen Studios und Distributoren mehr Flexibilität. Disney könnte so effizienter auf Nachfragen von Verbrauchern reagieren.

Wegen der großen Streaming-Nachfrage brachen die Verkäufe von DVDs und Blu-rays weltweit ein. Der Umsatz mit physischen Medien in den USA sank in der ersten Hälfte des Jahres 2023 um 28 Prozent auf 754 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,05 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, so die Daten des Branchenverbands DEG: The Digital Entertainment Group.

So sind die Zahlen in Deutschland: Die Filmförderanstalt FFA hat 2022 eine Umfrage erhoben. Die GfK hat herausgefunden, dass der Film- und Serien-Konsum in den letzten Jahren zwar anstieg, aber vor allem zugunsten von Streaming.

89 Prozent entfallen auf Streaming, nur 11 Prozent auf physische Medien. Es sieht aus, als würden sich Disks zu einem Nischenmarkt entwickeln.

In den USA hat Sony zuletzt einigen Streaming-Fans einen herben Schlag versetzt.

Der Frage, ob die physische Disk heute noch eine Chance hat, haben wir uns bereits gewidmet.

Wie sich der DVD- und Blu-ray-Markt weiter entwickelt, müssen wir abwarten. Je nach Konsumverhalten und der Angebote der Streaming-Dienste wird sich der Markt in den kommenden Jahren anpassen.

