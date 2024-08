Disney Plus erhöht die Preise und kostet in den USA dann doppelt soviel wie zum Launch

Disney dreht an der Preisschraube. Europreise sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Vor rund einem Jahr titelten wir bereits, dass Disney Plus teurer werden wird – und jetzt, ein Jahr später, passiert es wieder.

Wie IGN berichtet, erhöht der Streaming-Dienst seine Preise erneut. Die Neuigkeit sickerte einen Tag vor Disneys Quartalsversammlung durch, wo erwartet wird, dass der Preissprung bestätigt wird.

Warum das wichtig ist: Damit dreht Disney Plus weiter an der Preisschraube und folgt dem Beispiel von Netflix. Abonnenten müssen also den Geldbeutel in absehbarer Zeit weiter aufmachen.

2:08 Disney Plus stellt im offiziellen Video alle neuen Filme und Serien im August 2024 vor

So viel teurer wird Disney Plus: Gemäß IGN wird das Standard-Abo dort bald 15,99 US-Dollar kosten. Zum Marktstart 2019 waren es einst 6,99 US-Dollar.

So viel kostet Disney Plus in Deutschland: Schaut ihr auf die offizielle Seite, stehen dort aktuell folgende Abos zum Angebot.

Standard mit Werbung: 5,99 Euro monatlich

5,99 Euro monatlich Standard ohne Werbung: 8,99 Euro monatlich

8,99 Euro monatlich Premium: 11,99 Euro monatlich

Warum sind die Preise so unterschiedlich? Im Gegensatz zu Deutschland sind in den USA im Standard-Plan bereits 4K-Auflösung, HDR und Dolby Vision enthalten (auch im Tarif mit Werbung), die es bei uns nur im Premium-Abo gibt. Deshalb ist es dort teurer.

Dann kommt die Preiserhöhung: Angepeilt ist der 17. Oktober in den USA.

Werden die Preise auch in Deutschland erhöht werden? Davon ist auszugehen. Wie hoch der Erhöhung sein wird, steht noch aus. Wir gehen allerdings von einem Euro mehr pro Monat aus. Unklar ist auch, ob der 17. Oktober für die weltweiten Preise gilt oder nur in den USA.

Seit dem Launch 2019 hat Disney Milliarden von Dollar in seinen Streaming-Service gesteckt, so schreibt IGN, vor allem in Form von Marvel- und Star Wars-Serien.

Habt ihr ein Disney-Plus-Abo? Würdet ihr dem Streaming-Service auch bei einer Preiserhöhung weiterhin die Stange halten? Schreibt es in die Kommentare.