Disney Plus wie ihr es kennt wird teurer - So kommt ihr um die Preiserhöhung herum

Das Unternehmen mit dem Traumschloss im Intro zieht die Preise an. (Bild: Disney)

Netflix macht den Anfang und Disney Plus zieht nach.

Bisher gab es nur ein Abo-Modell für Kunden von Disney Plus: 8,99 Euro für alle verfügbaren Inhalte in 4K-Auflösung mit Dolby Atmos. Doch das ändert sich jetzt.

Ab dem ersten November müsst ihr entweder mehr zahlen oder einige Abstriche machen. Doch für Bestandskunden gibt es Hoffnung.

3 Abos: Kein Stein bleibt auf dem anderen

Disney Plus bekommt zwei neue Abo-Modelle, die zu dem bereits bestehenden Abo hinzugefügt werden. Das alte System, wie ihr es kennt, wird es dann nicht mehr geben.

Das Standard-Abo wird zum Premium-Abo für 11,99 Euro im Monat oder 119,90 Euro im Jahr. Neue Funktionen wird es hier nicht geben. Es handelt sich also um das bisherige Standardmodell, das teurer geworden ist.

Das neue Standard-Modell wird wie früher 8,99 im Monat oder 89,99 Euro im Jahr kosten. Hier könnt ihr statt den üblichen 4 gleichzeitigen Streams nur noch zwei nutzen und das nur in FullHD-Auflösung, statt 4K.

Standard mit Werbung ist das günstigste Modell und soll 5,99 Euro kosten. Wie der Name schon verrät, müsst ihr hier Werbung über euch ergehen lassen. Ein Jahresabo ist nicht möglich. Die Möglichkeit, Inhalte herunterzuladen, ist hier ebenfalls nicht verfügbar.

Keine Lust mehr zu zahlen, für ein Abo, dass ihr schon abgeschlossen habt? Kein Problem!

Gute Nachrichten für Disney-Fans und die, die es werden wollen

Laut Disney werden alle Nutzer, die ein aktives Abo haben, von der Preiserhöhung verschont. Ihr müsst euch also keine Sorgen um Mehrkosten machen.

Die optimale Gelegenheit: Wenn ihr noch kein Abo beim Streaming Service habt und mit dem Gedanken spielt, euch eines zuzulegen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür gekommen. Wenn ihr noch vor dem 1. November ein Abo abschließt, zahlt ihr also noch den alten Preis.

Die Preiserhöhung wird sicher nicht jeden erfreuen, der davon erfährt.

