Marvel: Eine der umstrittensten TV-Serien auf Disney Plus soll tatsächlich fortgesetzt werden

Bisher wurden nur zwei TV-Serien des Marvel Cinematic Universe offiziell um eine zweite Staffel verlängert: Loki und What If…? Das könnte sich aber schon bald ändern, wenn man einem zuverlässigen Insider Glauben schenken darf.

Bekommt She-Hulk eine Staffel 2?

Laut MyTimeToShine auf X (ehemals Twitter) soll She-Hulk: Attorney at Law eine Season 2 erhalten. Bestätigt ist das zum aktuellen Zeitpunkt nicht, doch die Scoops des Insiders haben sich in den letzten Wochen immer wieder bewahrheitet und gelten als entsprechend zuverlässig.

Die Serie spaltete Kritiker und Fans: She-Hulk dreht sich um Bruce Banners Cousine Jennifer Walters (Tatiana Maslany), die sich nach einem Unfall ebenfalls in einen Hulk verwandeln kann. Bei Kritikern kam die Marvel-Serie mit durchschnittlich 67 Punkten auf Metacritic und 77 auf RottenTomatoes nicht allzu schlecht davon, bei den Zuschauer-Reviews sieht es aber wieder ein klein wenig anders aus.

Auf beiden Film- und Serien-Portalen kommt She-Hulk gerade mal auf einen Audience Score von 32 Prozent, denn offenbar traf die erste Season nicht eines jeden Zuschauers Nerv. Gerade der Humor von She-Hulk wurde kontrovers diskutiert und die Effekte ließen (wie bei vielen anderen Marvel-Projekten auch) ebenfalls zu wünschen übrig.

Staffel 2 dürfte noch auf sich warten lassen: Sollte sich die angebliche Info von MyTimeToShine um eine zweite Staffel von She-Hulk bewahrheiten, lässt sich Disney aber deswegen offenbar nicht davon abhalten, die TV-Serie um neue Folgen zu verlängern. Dem Insider zufolge wird an Season 2 von She-Hulk gearbeitet, sobald der anhaltende Hollywood-Streik beigelegt ist.

Viele Fragen bleiben noch offen: Wann She-Hulk: Staffel 2 damit bei Disney Plus anlaufen soll, bleibt aber derzeit noch offen. Und natürlich solltet ihr euch nicht zu früh freuen und erstmal eine offizielle Bestätigung abwarten, ob die Marvel-Serie tatsächlich verlängert wird.

Wie gut hat euch die erste Season von She-Hulk gefallen? Freut ihr euch darüber, dass die Marvel-Serie angeblich um eine Staffel 2 verlängert wird oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Auf welches neue Marvel-Projekt freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!