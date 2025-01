DLSS 4 ist unterwegs: Nächste Woche wird wohl auch die nächste Version des KI-Upscalings präsentiert

Nächste Woche wartet auch eine neue DLSS-Generation auf uns.

Kommende Woche steht die CES 2025 an. Die traditionell als Auftakt in das Technikjahr 2025 abgehaltene Messe findet dieses Mal vom 7. bis zum 11. Januar statt. Am Abend und in der Nacht zuvor laden bereits einige wichtige Unternehmen zu einer Präsentation ein.

Darunter befindet sich auch Nvidia: Der GPU-Hersteller ist für die offizielle Eröffnung der CES 2025 zuständig und führt diese mit einer eigenen Keynote durch. Auf dieser werden voraussichtlich die neuen Grafikkarten rund um die RTX 5000 vorgestellt – und wohl auch die neue Generation des KI-Upscalings DLSS.

Auf der X-Plattform kursiert derzeit das Bild eines Händlereintrags zu einer Custom-GPU von Asus, die auf der anstehenden RTX 5080 basiert. In der Produktbeschreibung wird hier unter anderem explizit von »DLSS 4« gesprochen.

Auf die Vorwürfe, dass die Angabe gefälscht sei, meldete sich auch der als zuverlässig geltende Leaker »kopite7kimi« und bestätigte, dass DLSS 4 tatsächlich unterwegs ist.

Nähere Angaben über die Verbesserungen und neuen Features, die Nvidia mit DLSS 4 erbringen will, fehlen jedoch. Fraglich ist angesichts vergangener Generation auch, ob die neue Upscaling-Variation exklusiv der RTX-50-Serie vorbehalten bleiben wird.

Einen Hinweis auf die Technik lieferte der Custom-Hersteller Inno3D in einer mittlerweile entfernten Einladung zur CES 2025 (via Videocardz).

Das Unternehmen spricht hier von einer »Revolution, wie Spielgrafik verarbeitet und angezeigt wird« und weist auf »neurale Kapazitäten« hin.

Zur gezeigten RTX 5080 wird auch die UVP genannt

Schwer zu übersehen, aber auf obigem Bild ist auch eine Preisangabe eines spanischen Händlers zu der angeblichen RTX 5080 zu finden, die sich auf rund 1.700 Euro beläuft. Davon ausgehend, dass es sich hierbei um eine echte Listung handelt, dürfte das aber nicht die tatsächliche UVP der »regulären« RTX 5080 darstellen.