Doom Eternal will einiges anders und vor allem besser machen als sein Vorgänger Doom von 2016. Für größere Level und bessere Zerstörbarkeit musste id Software daher Änderungen an der grundlegenden Technik vornehmen und Prioritäten setzen.

Im Gespräch mit Digital Foundry diskutierte Doom Eternal Executive Producer Marty Stratton nun die neue »id Tech 7 Engine« und verriet außerdem, dass es zum Release noch keinen Raytracing-Support geben wird.

"Ehrlich gesagt haben wir nicht viel Zeit damit verbracht seit das Team vor etwa einem Jahr Raytracing zum ersten Mal imlementiert und damit experimentiert hat. Zur gleichen Zeit hatten wir noch so viel, was wir im Spiel machen wollten. Ich meine, unser Technik-Team ist der größte Fan von neuen Technologien, deshalb war es etwas schwierig, alle davon zu überzeugen, eben weil es das herausragende neue Spielzeug war.



Aber wenn es darum geht, Doom Eternal so schnell wie möglich, in bester Qualität und auf dem neuesten Stand der Technik herauszubringen, mussten wir uns irgendwie zurückhalten."