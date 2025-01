Doom: The Dark Ages - Bei den PC-Systemanforderungen ist Raytracing verpflichtend

Wenn ihr Doom: The Dark Ages auf dem PC spielen wollt, benötigt ihr eine RT-fähige Grafikkarte.

Im Rahmen der vergangenen Xbox Developers Direct hat Entwicklerstudio id Software endlich näheres zu Doom: The Dark Ages preisgegeben. Ab dem 15. Mai 2025 könnt ihr euch wieder in hoffentlich ansprechendes Geballer werfen.

Dieses Mal geht es ins Mittelalter, zudem will Doom: The Dark Ages in sechs verschiedenen Punkten voranschreiten. Neben den neuen Enthüllungen rund um das Gameplay und das Releasedatum hat id Software nun auch die PC-Systemanforderungen für das Doom-Prequel veröffentlicht.

Folgende Spezifikationen werden für Doom: The Dark Ages fällig:

Doom: The Dark Ages - Systemanforderungen »Minimum«: 1080p @ 60 FPS (Grafikeinstellungen: »Niedrig«) CPU: AMD Zen 2 / Intel 10th Gen mit 8 Kernen bei 3,2 GHz oder besser Beispiel: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700K oder besser

AMD Zen 2 / Intel 10th Gen mit 8 Kernen bei 3,2 GHz oder besser RAM: 16 GByte Arbeitsspeicher

16 GByte Arbeitsspeicher GPU: Raytracing-fähige Nvidia- oder AMD-Grafikkarte mit mindestens 8 GByte VRAM Beispiel: Nvidia Geforce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600 oder besser

Raytracing-fähige Nvidia- oder AMD-Grafikkarte mit mindestens 8 GByte VRAM Speicher: 100 GByte freie SSD-Kapazität

100 GByte freie SSD-Kapazität Betriebssystem: Windows 10 / 11 64-Bit »Empfohlen«: 1440p @ 60 FPS (Grafikeinstellungen: »Hoch«) CPU: AMD Zen 3 / Intel 12th Gen mit 8 Kernen bei 3,2 GHz oder besser Beispiel: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-12700K oder besser

AMD Zen 3 / Intel 12th Gen mit 8 Kernen bei 3,2 GHz oder besser RAM: 32 GByte Arbeitsspeicher

32 GByte Arbeitsspeicher GPU: Raytracing-fähige Nvidia- oder AMD-Grafikkarte mit mindestens 10 GByte VRAM Beispiel: Nvidia Geforce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 oder besser

Raytracing-fähige Nvidia- oder AMD-Grafikkarte mit mindestens 10 GByte VRAM Speicher: 100 GByte freie SSD-Kapazität

100 GByte freie SSD-Kapazität Betriebssystem: Windows 10 / 11 64-Bit »Ultra 4K«: 2160p @ 60 FPS (Grafikeinstellungen: »Ultra«) CPU: AMD Zen 3 / Intel 12th Gen mit 8 Kernen bei 3,2 GHz oder besser Beispiel: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-12700K oder besser

AMD Zen 3 / Intel 12th Gen mit 8 Kernen bei 3,2 GHz oder besser RAM: 32 GByte Arbeitsspeicher

32 GByte Arbeitsspeicher GPU: Raytracing-fähige Nvidia- oder AMD-Grafikkarte mit mindestens 16 GByte VRAM Beispiel: Nvidia Geforce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT oder besser

Raytracing-fähige Nvidia- oder AMD-Grafikkarte mit mindestens 16 GByte VRAM Speicher: 100 GByte freie SSD-Kapazität

100 GByte freie SSD-Kapazität Betriebssystem: Windows 10 / 11 64-Bit

Ähnlich wie das im vergangenen Monat erschienene Indiana Jones und der Große Kreis setzt also auch Doom: The Dark Ages eine Raytracing-fähige Grafikkarte voraus. Intel-GPUs aus der Alchemist- und Battlemage-Serie werden indes nicht genannt.

Kein Wunder, arbeitet das jüngste Bethesda-Abenteuer mit idTech7 als Engine, während der kommende Shooter auf die achte Version der Engine aufgerüstet wird.

Angesichts dessen ist auch die GPU-Anforderung zu erklären: id Software verspricht »eine neue Ära der Performance und Bildqualität«.

Hierzu zählen auch die neuen dynamischen und interaktiven Raytracing-Beleuchtungen und -Schatten. »Mehr Zerstörung« darf natürlich auch nicht fehlen. Pathtracing soll der Ankündigung zufolge ebenfalls an Bord sein - allerdings sollen Informationen hierzu erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.