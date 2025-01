Doom: The Dark Ages wird ein spielbares Death-Metal-Album und verrät endlich auch den Release

Im Rahmen der Xbox Developers Direct gab es endlich neue Infos zu Doom: The Dark Ages. Die beiden Chef-Entwickler Hugo Martin und Marty Stratton von id Software zeigen jede Menge frisches und äußerst brachiales Gameplay aus dem neuen Shooter und verraten auch endlich das Release-Datum: Am 15. Mai erscheint das neue Doom für PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen.

In unserer Preview erfahrt ihr darüber hinaus alle Details über die 6 wichtigsten Änderungen in Doom: The Dark Ages – vom neuen Nahkampf-Fokus bis hin zu den Sandbox-Levels.

Falls ihr mehr über die Hintergründe der legendären Doom-Entwickler erfahren wollt, findet ihr bei GameStar Plus eine Rundreise durch die erstaunliche Geschichte von id Software!