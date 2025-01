Reddit feiert Halterung für die Switch, die der Erfinder eigentlich nur aus Spaß druckte

Das ist der Dragon Mount: Eine Switch-Halterung, die Reddit jubeln lässt. (Bildquelle: replicrafts.comswitch)

Gestern wurde die Switch 2 in einem Trailer offiziell vorgestellt — zeitgleich macht ein Feature auf Reddit die Runde, auf das Nintendo sicherlich gerne auch gekommen wäre. Ein Tüftler hat eine Halterung für seine Switch gebaut, um in liegender Position bequem spielen zu können. Was als Scherz anfing, wird von den Reddit-Nutzern bejubelt. Und hat einen Namen: Dragon Mount.

Mehr zum Thema Im Nintendo Switch 2-Trailer verstecken sich einige Hinweise für eine unangekündigte Joy-Con-Funktion von Duy Linh Dinh

So kommt der Dragon Mount an

Der Reddit-Nutzer und Tüftler Andrew_hl2 veröffentlichte ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie er liegend auf seiner Switch spielt, die in einer s-förmigen Halterung fixiert ist.

Ich begann damit als 3D-Druck-Witz, aber es wurde zu meiner liebsten Spielweise, wenn ich mit der Switch im Bett liege.

Link zum Reddit-Inhalt

Er taufte das Modell auf den Namen Dragon Mount , das man nun auch in seinem Shop für Konsolen-Halterungen kaufen kann.

Der Zuspruch der Community ist groß. Zahlreiche Kommentare wie Das ist einfach großartig oder absolut genial sammeln sich unter dem Beitrag.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Reddit-Nutzer schwärmen sogar von Halterungen wie dieser für andere Geräte wie das Steam Deck oder das iPad.

Link zum Reddit-Inhalt

Nur mit dem Namen sind nicht alle einverstanden

Viele der Reddit-Nutzer schreiben, dass sie die Halterung kaufen würden, doch unter den zahlreichen Bestätigungen, die Andrew_hl2 erfährt, gibt es auch Verbesserungsvorschläge — vor allem beim Namen.

Die Community wurde kreativ, wie man am Beispiel dieses Reddit-Nutzers sieht:

Link zum Reddit-Inhalt

Wieder andere sprechen sich für Dock Ness Monster aus. Die Namen wurden vom Hersteller zur Kenntnis genommen, doch es bleibt bei Dragon Mount .

Wer einen 3D-Drucker besitzt, kann sich die Halterung sogar selbst drucken. Die Druckdaten wurden von Andrew_hl2 veröffentlicht:

Link zum Reddit-Inhalt

Ein Spaß für die Hände, doch eine Gefahr für den Nacken

Nicht zu selten wird ebenfalls angesprochen, dass die Idee zwar sehr cool sei, aber es der Nacken einem nicht danken werde. So schreibt der Nutzer Tight_Material2185: Der Physiotherapeut muss deine Nackenposition nicht einmal sehen, um zu wissen, dass ihr euch bald begegnen werdet. Sehr bald. Trotzdem coole Idee!

Link zum Reddit-Inhalt

Viele Stimmen dieser Aussage zu und posten ähnliche Aussagen.

Was sagt ihr zum Dragon Mount? Seid ihr Fans von Handhelds? Kennt ihr noch andere Halterungen wie diese? Wo spielt ihr am liebsten: auf der Couch oder im Bett? Spielt ihr gerne unterwegs? Was für eine Halterung würdet ihr euch wünschen? Wie viel würdet ihr für eine Halterung wie den Dragon Mount maximal bezahlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!