Nintendo Switch 2: Wie ist euer Ersteindruck der Konsole?

2:22 Nintendo Switch 2 ist da: Trailer enthüllt die neue Konsole im Detail und zeigt erstes Spiel

Die Nintendo Switch 2 wurde vorgestellt! Wir wollen von euch wissen, wie euer Ersteindruck von der Konsole ist.

Ihr könnt den Ankündigungs-Trailer oben ansehen, falls ihr ihn bisher nicht angeschaut habt.

Wir bedanken uns für eure Teilnahme! Sollte eure Antwort nicht dabei sein, dann schreibt uns dafür gerne einen Kommentar unten.

Nintendo hat bisher nur wenige Informationen zur Nintendo Switch 2 geteilt. Weitere Infos erfahren wir in einer Direct am 2. April.

Die Switch 2 im schnellen Überblick

Der Bildschirm ist jetzt größer. Es sieht nach einer 8-Zoll-Bildschirmdiagonale aus.

Die Joy-Cons werden jetzt magnetisch an die Konsole angebracht. Es gibt einen neuen, unbeschrifteten Button unter der Home-Taste. Noch ist nicht klar, wofür dieser da ist.

Der Kickstand ist jetzt u-förmig und unterstützt einen großen Betrachtungswinkel-Bereich.

Das Dock besitzt ein neues Design mit abgerundeten Ecken oben.

Die Nintendo Switch 2 ist abwärtskompatibel mit der Switch 1. Es können sowohl physische als auch digitale Spiele der ersten Konsole gespielt werden.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr abgestimmt habt und warum. Verratet uns, was euch an der Switch 2 gefällt und welche Wünsche ihr für die kommende Direct im April habt.