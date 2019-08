DSGVO-Pflicht zur Datenauskunft ermöglicht Identitätsdiebstahl

Eigentlich soll die im Mai 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung der EU für mehr Datenschutz von Verbrauchern sorgen. Allerdings führt eine bestimmte Vorschrift der DSGVO dazu, dass Betrüger leichter an Daten für Identitätsdiebstähle kommen können.

Denn Kriminelle können sich die Auskunftspflicht von Unternehmen zunutze machen, um die Informationen potentieller Opfer ohne besonderen Aufwand zu ergattern.

Wie der britische Student James Pavur im Rahmen einer Studie feststellt, die er im Rahmen der »black hat«-Konferenz 2019 in Las Vegas vorstellte (via Golem), kommen diverse Firmen ihrer Auskunftspflicht besonders bereitwillig nach - eine (gefälschte) E-Mail-Adresse reichte aus.

Pavur schrieb laut eigenen Angaben mehr als 150 Firmen an und bat der DSGVO entsprechend um Auskunft über gespeicherte Daten - allerdings nicht für sich selbst. Er gab sich als seine Freundin Casey Knerr aus, die als Testperson und Mitautorin der Studie fungierte.

Um die Chancen auf Erfolg zu erhöhen, schickte Pavur neben der gefälschten E-Mail-Adresse weitere Daten seiner Freundin an die Unternehmen, die allerdings öffentlich im Internet zugänglich waren. Von den angeschriebenen Firmen antworteten 72 Prozent, davon verweigerten fünf Prozent die Auskunft.

