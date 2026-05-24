PC-Spieler ist nach Ikea-Besuch verwirrt und nicht allein damit, doch was er gesehen hat, ergibt absolut Sinn: ein hängender Rechner

Eine Aufhängung an einem Ikea-Schreibtisch sorgt (kurz) für Fragezeichen. (Bild: stock.adobe.com - Damir Khabirov, anatolir)

Manchmal fragt man sich: Was soll das denn? , nur um sofort nach dem Lesen der Erklärung zu denken: Wieso bin ich da nicht direkt selbst drauf gekommen?! .

So erging es mir und so manchem Reddit-Nutzer beim Blick auf einen aktuellen Forenbeitrag.

Die Überschrift lautet: War bei Ikea. Nutzt jemand seinen PC wirklich so? , gepaart mit zwei Fotos vom besagten Setup:

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Die Erklärung ist ganz simpel

Obwohl ich schon erste Kommentare gelesen hatte, die ein Problem mit der Länge von Kabeln thematisierten, fiel der Groschen bei mir erst nach den folgenden beiden Aussagen:

Case_Blue: Seht ihr, was sich unter dem PC befindet? Eine platte Oberfläche namens Boden . Übersehe ich hier was?

ric2b: Ja, du übersiehst, dass der Schreibtisch hoch- und runterfährt. Entweder musst du eine Lösung finden, damit sich der Abstand zwischen Computer und Monitor und so weiter nicht ändert (so wie ich es gemacht habe), oder du stellst den Computer auf den Schreibtisch oder hängst ihn so auf, dass der Abstand zu den Peripheriegeräten gleich bleibt, auch wenn sich der Schreibtisch bewegt.

Die Hängekonstruktion ist also für höhenverstellbare Schreibtische gedacht, an denen man auch stehen kann – und genau so ein Modell besitze ich sogar selbst, wie im folgenden Artikel beschrieben:

Mein neuer Schreibtisch tut richtig weh - und das ist genau das, was ich brauche

Höhenverstellbarer Schreibtisch Endorfy Atlas L Der Atlas L von Endorf lässt sich bequem elektrisch in der Höhe verstellen. Die Mindesthöhe liegt bei 73 Zentimetern, der Maximalwert beträgt 120 Zentimeter. Die Tischplatte besteht aus Holz, das Gestell aus Stahl. Der Tisch ist 150 Zentimeter breit und 78 Zentimeter tief. Außerdem bietet er Kabelmanagement und einen Kopfhörerhalter. 359 € 329 € zum Shop

Eine Frage des Standorts

Steht das PC-Gehäuse auf dem Boden, kann es zu Problemen mit zu kurzen Kabeln kommen, wenn der Schreibtisch hochfährt. Das betrifft beispielsweise den Monitor, aber auch die Maus und die Tastatur, sofern sie nicht kabellos sind.

Ich selbst habe diese Sorgen nicht, weil ich ein besonders kleines Gehäuse nutze, das auf meinem Schreibtisch steht, genauer gesagt das Fractal Design Node 202.

Wer einen Blick darauf werfen will, kann das im GameStar-Forum in diesem Thread tun: RGB oder Ne? Zeigt her eure Gaming-PCs! .

Passend zum Thema: Thermaltake stellt höhenverstellbare Schreibtische mit RGB-Beleuchtung vor

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Autoplay

Fahre ich meinen Schreibtisch hoch, bewegt sich das Gehäuse mit. Schwierigkeiten können hier also nur noch Stromkabel machen, die in Steckdosen befestigt sind.

Ein potenzielles Problem hat die Lösung mit dem hängenden Rechner aber, wie der Nutzer Odious-Individual hervorhebt: Ganz ehrlich, ich finde, das größte Problem dabei ist, dass es einfach furchtbar hässlich aussieht .

Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr das genau so seht – und ob ihr diese Art der PC-Aufhängung schon mal selbst in Aktion gesehen habt.