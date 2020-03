Folgen die Veranstalter der E3 in diesem Jahr dem Beispiel der GDC und anderen Events und sagen die Messe wegen des Coronavirus ab? Diese Frage beschäftigt unter anderem Kotaku-Journalisten Jason Schreier, der die E3 aktuell »vor einer großen existenziellen Entscheidung« sieht, sollte die Messe nicht stattfinden:

If E3 2020 is cancelled and the video game publishers wind up doing digital events instead, I expect most of them to look at how little they lose by not being there (and how much money they save) and follow Sony's lead in ditching E3 permanently. Big existential moment here https://t.co/qSBgobOhGJ