Techniker kauft 4 kaputte Ryzen-Prozessoren für 65 Euro, stellt dann überrascht fest, dass sie ein Vielfaches wert sind

Selbst defekte Prozessoren sind auf Ebay begehrt. Zumindest unter Technikern, die die Pins zu Reparaturzwecken verwenden können. (Bildquelle: Pixabay/jimgor33)

Einen neuen Prozessor zu kaufen und in Empfang zu nehmen, ist im Normalfall ein Grund zur Freude. Schließlich verspricht eine neue CPU potenziell, den eigenen Rechner zu beschleunigen und je nach Auflösung das ein oder andere Bild pro Sekunde in Spielen mehr zu liefern.

Doch nicht nur für neue Prozessoren gibt es einen Markt – auch für gebrauchte. Und sogar defekte CPUs finden ihre Abnehmer, wie ein Blick auf Ebay zeigt.

Dort wandern oftmals kiloweise alte und/oder defekte Prozessoren über die virtuelle Ladentheke. Aber auch einzelne kaputte CPUs wechseln den Besitzer.

Einer der Kunden ist der Reddit-Nutzers Neuralcarrot710. Er hat sich eigenen Angaben zufolge vier defekte Ryzen-Prozessoren zukommen lassen. Doch als er sie testete, hat er festgestellt, dass nur einer davon wirklich kaputt ist und dass die drei anderen mühelos booten.

Mehr zum Thema CPUs Ryzen 9000 steht in den Startlöchern: AMD bestätigt Zeitplan für erste Releases von Jusuf Hatic

Was ist genau geschehen?

Neuralcarrot710 hat auf Ebay vier Ryzen 5 5600 erstanden, die als defekt ausgewiesen wurden. Dafür hat er 70 US-Dollar bezahlt – das sind umgerechnet rund 65 Euro.

Der Ryzen 5 5600 ist ein Desktop-Prozessor aus der letzten Generation. Er ist auf den Sockel AM4 ausgelegt, bietet sechs Rechenkerne respektive zwölf Threads und taktet mit maximal 4,4 GHz auf einem Kern.

Seine Standardleistungsaufnahme beträgt 65 Watt, er unterstützt DDR4-Arbeitsspeicher und kostet neu etwa 115 Euro. Gebrauchte Modelle mit X im Namen wechseln auf Ebay für zwischen 70 und 90 Euro den Besitzer

Im GameStar-Test aus dem Jahr 2023 schlägt sich der Spar-Tipp selbst im Vergleich mit aktuellen High-End-Prozessoren ordentlich.

Wie Neuralcarrot710 schreibt, verrichten drei der vier vermeintlich defekten Prozessoren aber fröhlich ihr Werk. Er unterstreicht dies in einem zweiten Thread:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Demnach haben die drei Prozessoren einen Stresstest und einen Gaming-Einsatz erfolgreich überstanden. Wenn das stimmt, hat der Nutzer ein echtes Schnäppchen gemacht. Im Normalfall hätte er rund das Drei- bis Vierfache für die CPUs zahlen müssen.

Warum hat er defekte Prozessoren gekauft?

Laut eigener Aussage ist Neuralcarrot 710 ein Reparaturtechniker, der die Pins der CPUs gebrauchen kann. Ihm zufolge kosten zehn Stück davon bereits zehn Dollar. Eine Ryzen-5000-CPU beherbergt jedoch 1.331 Pins.

Tatsächlich finden sich auf Ebay.com Verkäufer, die zehn CPU-Pins für AM4-Prozessoren für zehn Dollar anbieten. Die Aussagen von Neuralcarrot710 sind daher stimmig.

Auf Ebay gibt es außerdem Reparatur-Angebote für CPUs mit verbogenen oder fehlenden Pins. Gut möglich, dass der Reddit-Nutzer einer dieser Techniker ist.

Was macht er nun mit den Prozessoren?

Der Reddit-Nutzer fragt zwar, ob er die fälschlicherweise als defekt deklarierten CPUs zurückgeben soll. Doch seine Antworten in dem entsprechenden Thread zeigen, dass er sie stattdessen in PCs einbaut und diese dann verkaufen will.

Es ist zwar nicht auszuschließen, dass seine Geschichte erfunden ist. Die Angaben, die der Reddit-Nutzer macht (beispielsweise zum Preis der CPU-Pins), sind jedoch korrekt. Insgesamt halten wir die Geschichte für plausibel.

In einem anderen Fall will ein Reddit-Nutzer viel Glück beim Kauf einer Grafikkarte gehabt haben:

Unglaublicher Dusel: Wie aus einer falschen Grafikkarten-Lieferung am Ende ein Glücksfall wurde

Wie seht ihr das? Glaubt ihr die Geschichte von Neuralcarrot710? Seid ihr vielleicht selbst so findige Bastler, dass ihr stark verbogene oder gar abgebrochene CPU-Pins wechseln respektive wieder auflöten könnt? Und habt ihr selbst schon Erfahrung mit abgebrochenen Pins gemacht, sowohl auf Prozessoren als auch auf Mainboards? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!