Ein Souls-Spiel wie Elden Ring: Nightrein gab es noch nie! Aber macht es auch Spaß?

Ein Souls-Spiel wie Elden Ring: Nightrein gab es noch nie! Der Talk mit Elena in voller Länge

Das Elden-Ring-Universum wird 2025 um einen neuen Ableger erweitert. Elden Ring: Nightrein ist jedoch keine Fortsetzung, sondern ein eigenständiges Spin-Off. Das könnt ihr also selbst dann spielen, wenn Elden Ring noch unangerührt in eurem Regal steht.

Elena durfte sich schon stundenlang durch die neue Welt von Elden Ring: Nightreign wühlen. Deshalb hat sie allerhand spannende Informationen und eigene Erfahrungen im Gepäck. Außerdem beantwortet sie eure Fragen zum Spiel.

Die wichtigsten Talking-Points:

Was ist Nightrein überhaupt? Elden Ring: Nightrein ist ein Koop-Roguelike, das in einem alternativen Limgrave spielt. Es gibt einen 3-Tage-Zyklus, in dem die Spieler auf Stufe 1 beginnen und den Nightlord besiegen müssen.

Elden Ring: Nightrein ist ein Koop-Roguelike, das in einem alternativen Limgrave spielt. Es gibt einen 3-Tage-Zyklus, in dem die Spieler auf Stufe 1 beginnen und den Nightlord besiegen müssen. Welche Klassen gibt es? Es gibt acht vorgefertigte Charaktere (wie zum Beispiel Wächter, Magier), die alle eine grob zugewiesene Rolle haben (Tank, DPS, etc.). Jedoch sind Waffen nicht an bestimmte Werte gebunden, sodass ihr zum Beispiel eine Zauberin auch als Nahkämpferin spielen könnt.

Es gibt acht vorgefertigte Charaktere (wie zum Beispiel Wächter, Magier), die alle eine grob zugewiesene Rolle haben (Tank, DPS, etc.). Jedoch sind Waffen nicht an bestimmte Werte gebunden, sodass ihr zum Beispiel eine Zauberin auch als Nahkämpferin spielen könnt. Das Zusammenspiel : Es ist kein Crossplay möglich. Zusätzlich verzichtet From Software auch auf einen Voice- und Text-Chat. Im Spiel selbst gibt es nur ein Ping-System.

: Es ist kein Crossplay möglich. Zusätzlich verzichtet From Software auch auf einen Voice- und Text-Chat. Im Spiel selbst gibt es nur ein Ping-System. Kein Ingame-Shop oder Season Pass : Nightrein bietet kosmetische Charakteranpassung ohne Mikrotransaktionen und behält klassenspezifische Designs ohne Rüstungsfortschritt bei.

: Nightrein bietet kosmetische Charakteranpassung ohne Mikrotransaktionen und behält klassenspezifische Designs ohne Rüstungsfortschritt bei. Was kommt nach Release? Die Entwickler betonen, dass es sich bei Nightrein um ein eigenständiges Spiel mit festem Release handelt. Demnach schließen sie DLCs, Live-Service oder zusätzliche Inhalte nach dem Launch aus.

Wann genau Elden Ring: Nightreign 2025 erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Vorab wird es aber, wie bei Elden Ring, einen Network Test geben. Auf welchen Plattformen der stattfindet, wissen wir aktuell nicht.

