Elon Musk kündigt radikale Änderungen für Twitter an: Kosten für User, Entlassungen für Mitarbeiter

Seit Freitag, dem 28. Oktober, ist Tech-Milliardär Elon Musik der Chef der Social-Media-Plattform Twitter. Er hatte 44 Milliarden US-Dollar für die Übernahme gezahlt. Jetzt will er den Kurznachrichtendienst radikal umstrukturieren und das, allem Anschein nach, so schnell wie möglich.

Sowohl Mitarbeiter als auch Nutzer (vor allem die, mit vielen Followern) werden von den angekündigten Umstrukturierungen betroffen sein. Im Moment sind es aber hauptsächlich die Mitarbeiter, die sich auf große Kündigungswellen vorbereiten und in kürzester Zeit Veränderungen an der Webseite vornehmen müssen.

Schon im Frühling dieses Jahres hat Elon Musk auf Twitter Umfragen gestartet, die verraten, was er in Zukunft noch planen könnte.

Entlassungen bei Twitter – mehr als die Hälfte soll gehen

Wie die New York Times unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, soll Musk die Hälfte der gesamten Twitter-Belegschaft entlassen wollen. Demnach wird davon berichtet, dass Musk Manager beauftragt habe, Listen zu erstellen, wem gekündigt werden solle.

Bis zum 1. November sollen sie dafür Zeit bekommen haben, da sonst angeblich Aktienoptionen ausgezahlt werden müssten. Eine Person, die Musk nahesteht, soll laut New York Times folgendes gesagt haben:

Mir wurde gesagt, dass ungefähr 50 Prozent der Mitarbeiter entlassen werden sollen.

Außerdem soll Musk einem Entwicklerteam eine Deadline von einer Woche gesetzt haben, um ein neues Feature einzubauen. Sollten sie diese nicht einhalten, würden sie angeblich gefeuert werden. Laut der Washington Post habe er bereits die Top-Manager von Twitter entlassen.

Abo-Modell für blaue Haken

Nutzer mit größeren Twitter-Accounts werden in Zukunft für die begehrten blauen Haken zahlen müssen - auch das gehört zu den neuen Ankündigungen von Musk. Der blaue Haken ist eine Art Gütesiegel von Twitter, welches die Identität der Person hinter dem Profil bestätigt. Das betrifft vor allem Personen des öffentlichen Lebens.

Demnach soll das Abo-Modell »Twitter Blue« Pflicht für alle Nutzer werden, die einen blauen Haken an ihrem Profilnamen haben wollen. Der Preis wird angeblich von 4,99 auf 19,99 US-Dollar angehoben, wie Platformer berichtet.

Nutzer, die nicht innerhalb von 90 Tagen nach der Überarbeitung ein Abo für Twitter Blue abgeschlossen haben, sollen ihre Verifizierung - also den blauen Haken - verlieren.

Neben den oben genannten Änderungen will Musk außerdem ein Gremium einsetzten, was in Zukunft über kontroverse Inhalte auf der Plattform entscheidet. Dieser Schritt wird besonders kontrovers diskutiert. Zuletzt teilte etwa Musk selbst eine rein spekulative Verschwörungstheorie über den Angriff von Paul Pelosi, dem Ehemann der US-Abgeordnetenhausvorsitzenden Nancy Pelosi (via Tagesschau). Der Tweet wurde mittlerweile gelöscht.