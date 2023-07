In Spielen bald Standard? Große Aufregung um Aussagen der Entwickler von Remnant 2 zur Auflösung

Remnant 2 könnte für einen teils kritisch beäugten PC-Trend stehen, der sich durchsetzt: Das standardmäßige Aktivieren von Upscaling-Verfahren wie DLSS. (Bildquelle: stock.adobe.com / GameStar.de)

Die Macher des Koop-Shooters Remnant 2 sorgen aktuell mit Aussagen zum Thema Auflösung beziehungsweise Upscaling für Aufregung. Genauer gesagt geht es darum, dass sie das Spielen mit den passenden Verfahren von Nvidia (DLSS), AMD (FSR) sowie Intel (XeSS) als Standard betrachten.

Das entsprechende Zitat findet sich in einem offiziellen Reddit-Beitrag zum Troubleshooting und lautet übersetzt folgendermaßen:

Wir haben von einigen Spielern gehört, dass sie sich über die Performance beschweren. Wir werden auf jeden Fall nach dem Start des Spiels Leistungs-Updates herausbringen. Aber der Transparenz halber sei gesagt, dass wir das Spiel mit Blick auf das Upscaling entwickelt haben (DLSS/FSR/XeSS). Wenn ihr also die Upscaling-Einstellungen so lasst, wie sie sind [...], solltet ihr ein möglichst flüssiges Gameplay haben.

Der häufige Kern der Kritik daran: Statt generell auf eine gute Auslastung der Hardware und ein möglichst optimiertes Spiel zu setzen, ruhe man sich auf den Leistungssteigerungen aus, die mit Upscaling-Verfahren möglich sind.

Das passiert beim Upscaling

DLSS, FSR und XeSS werden primär dafür eingesetzt, die Bilder pro Sekunde durch eine Reduzierung der nativ gerenderten Auflösung zu erhöhen. Anschließend werden die Frames möglichst hochwertig auf die tatsächlich eingestellte Auflösung hochskaliert, teils mit Unterstützung von KI.

Durch den hohen Anspruch an die Hardware bei maximalen Details ist es in Remnant 2 beispielsweise oft selbst mit einer RTX 4090 in 4K nicht möglich, die 60-FPS-Grenze zu überschreiten. Letztlich haben sich die Entwickler auch deshalb dazu entschieden, Upscaling-Verfahren standardmäßig zu aktivieren.

Auf den Konsolen ist das bereits häufig der Fall, auch bei Remnant 2. Das Spiel nutzt auf der PS5 und der Xbox Series X das Upscaling-Verfahren der Unreal Engine 5 selbst (Temporal Super Resolution). Auf dem PC muss man solche Verfahren dagegen noch meist manuell aktivieren.

Durch die vielen möglichen Hardware-Konfigurationen sind Optimierungen für PC-Versionen weitaus komplizierter als im Falle der Konsolen. Abseits der aktuellen Diskussion haben aber wohl viele Spieler Spaß mit Remnant 2: Derzeit wird es bei Steam sehr positiv bewertet, mit 82 Prozent positiven Stimmen.

Wie beurteilt ihr es, dass die Entwickler von Remnant 2 Upscaling-Verfahren wie DLSS und FSR als die Norm betrachten? Würde es euch stören, wenn das bei PC-Spielen in Zukunft zum Standard wird? Und habt ihr bereits eigene Erfahrungen mit der Performance von Remnant 2 gemacht? Schreibt es gerne in die Kommentare!