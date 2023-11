Zwei der besten Koop-Shooter der letzten Jahre sind jetzt überraschend im Game Pass

Es gibt Shooter-Nachschub für den Game Pass.

Überraschung - ohne große Vorankündigung fügt Microsoft mit Remnant: From the Ashes und Remnant 2 gleich zwei wirklich gute Koop-Shooter dem Game Pass hinzu. Also schnappt euch eure Freunde und rettet die Welt.

Dark Souls mit Schusswaffen

Wann erscheinen die Spiele im Game Pass? Ihr könnt Remnant 1 und 2 bereits für den PC und die Xbox herunterladen und spielen. Auf eine Ankündigung im Vorfeld hat Microsoft verzichtet.

Welche Versionen gibt es? Für beide Spiele sind jeweils die Standard-Editionen im Game Pass. Die zwei Erweiterungen des ersten Teils sind nicht enthalten und müssen bei Bedarf dazu gekauft werden.

Wie spielt sich die Remnant-Reihe?

In den Third-Person-Shootern kämpft ihr euch solo oder mit bis zu zwei weiteren Spielern durch zufallsgenerierte Level.

Bei den Gebieten handelt es sich um andere Welten, die ihr bereist, um die Saat zu vernichten. Dieses Übel hat die Erde fast vernichtet und ihr gehört zu den wenigen Überlebenden, welche die Menschheit noch verteidigen.

Durch Portale reißt ihr in andere Dimensionen und trag den Kampf zu den Feinden. Dabei handelt es sich um Horden von Gegnern, aber auch riesige Bosse.

9:16 Remnant 2 - Vorschau-Video zum neuen Koop-Actionspiel

Zu eurem Arsenal gehören Pistolen, Revolver, Schrotflinten und automatische Gewehre. Ihr könnt aber auch im Nahkampf zuschlagen, komplexere Mechaniken wie Blocken oder Parieren gibt es allerdings nicht.

Wie in einem Soulslike ist die Ausweichrolle auch in Remnant euer bester Freund. Ebenfalls aus FromSoftware-Spielen bekannt, sind begrenzte Heilitems und die »Lagerfeuer« als Speicherpunkte.

Von Gegnern, vornehmlich Bossen, könnt ihr neue Waffen und Rüstungen bekommen. Allerdings ist das Sammeln von Verbesserungsmaterialien, um die Ausrüstung aufzuwerten, genauso wichtig.

Unterschiede zwischen Remnant 1 und 2

Einer der größten Unterschiede liegt bei den Klassen (Archetypen). Im ersten Spiel kommen eure Boni und Fähigkeiten von eurer Ausrüstung. Teil 2 lässt euch zu Beginn einen Archetypen mit einem Skill-Set wählen. Ihr schaltet im Verlauf weitere Archetypen frei und könnt diese kombinieren.

Reine Koop-Shooter sind weit weniger prominent vertreten. Werdet ihr euch Remnant: From the Ashes und Remnant 2 im Game Pass anschauen? Habt ihr einen oder beide Teile bereits gespielt und könnt eine Empfehlung aussprechen? Welches kooperatives Geballer zählt zu euren absoluten Lieblingen? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.