Unreal Engine 6: Epic-Chef verrät erste Infos und einen Zeitraum

Seit 2022 ist Epic's Unreal Engine 5 verfügbar und gilt als eine der zugänglichsten und grafisch beeindruckendsten Spiele-Engines überhaupt. Beim Entwickler geht der Blick langsam in Richtung Zukunft und in einem Interview hat Tim Sweeney nun erstmals über die nächste Generation der Unreal Engine gesprochen.

Unreal Engine 6: Erste Versionen in 2-3 Jahren geplant

Tim Sweeney ist der Gründer und CEO von Epic Games und war als solcher von Anfang in führender Position an der Entwicklung der Unreal Engine beteiligt. In einer aktuellen Folge des Lex Fridman Podcasts hat Sweeney ausführlich über die Engine, Fortnite und die Zukunft des Gamings gesprochen.

Die ganze Folge könnt ihr euch hier ansehen:

Laut dem Interview könnten die ersten Preview-Versionen der Unreal Engine 6 in zwei bis drei Jahren zur Verfügung stehen. Bis es dann die ersten Spiele gäbe, die voll auf die Engine setzen, dürften nochmal ein paar weitere Jahre vergehen. Vor 2028/2029 wird es daher kaum soweit sein.

Die neue Generation soll zwei aktuelle Entwicklungsstränge zusammenführen. Derzeit gäbe es nämlich zwei Versionen der UE5. Eine für Entwickler und eine für die Fortnite-Community. In Zukunft soll es aber eine Engine für alles geben.

Ein wichtiger Aspekt der Unreal Engine 6 wird laut Sweeney zudem Multithreading sein. Um die Entwicklung so einfach wie möglich zu halten, hat Epic bei der Unreal Engine 5 auf Singlethreading gesetzt. Es wird also nur ein Prozessorkern für die komplette Spielsimulation genutzt.

Diese Arbeitsweise ist zwar einsteigerfreundlich, aber auch ziemlich ineffizient. Die meisten modernen CPUs haben acht, zwölf oder sogar 16 Kerne, es ist also nur logisch, in Zukunft mehr davon zu nutzten, auch wenn das eine erhöhte Komplexität bei der Entwicklung bedeutet.

Allzu eilig scheint es Epic dabei aber nicht zu haben. Immerhin ist die Unreal Engine 5 noch lange nicht überholt, wie aktuelle Grafik-Highlights wie Oblivion Remastered oder auch Clair Obscur: Expedition 33 eindrucksvoll beweisen.

