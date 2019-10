2020 will Großbritannien wieder an die Spitze in Bezug auf Rechenleistung der Supercomputer vorstoßen. Der Archer2 soll den Archer als Rechenmonster der Regierungsbehörde UKRI, UK Research and Innovation, ersetzen.

Das System, das nach seiner Fertigstellung 28 Petaflops Rechenleistung bieten soll, würde es nach aktuellem Stand in die Top-Ten der schnellsten Supercomputer der Welt schaffen. Mit der vollen Leistung ist er schneller als das beste deutsche Supersystem.

Die besten PC-Upgrades aus CPU, RAM und Mainboard

Insgesamt 5.848 Knoten bilden den Archer2. Jeder dieser Knoten ist mit zwei 64-kernigen AMD Epyc 7002 (Rome) bestückt, die bis zu 2,25 GHz Basistakt und bis zu 3,4 GHz Boost-Takt besitzen (via Golem).

Jeweils vier Knoten erhalten zudem einen Next-Gen Radeon-Instinct-Beschleuniger, um die Leistung noch weiter in die Höhe zu treiben. Insgesamt arbeiten dann 748.544 Kerne mit knapp 1,5 Millionen Threads an einem Strang, was Archer2 auf Rang fünf der schnellsten Rechner bringen würde.

Die Top-Ten der schnellsten Supercomputer Name Standort Anzahl Kerne Rechenleistung Summit USA 2.414.592 148.600 Teraflops Sierra USA 1.572.480 94.640 Teraflops Sunway TaihuLight China 10.649.600 93.014 Teraflops Tianhe-2A China 4.981.760 61.444 Teraflops Frontera USA 448.448 23.516 Teraflops Piz Daint Schweiz 387.872 21.230 Teraflops Trinity USA 979.072 20.158 Teraflops ABCI Japan 391.680 19.880 Teraflops SuperMUC-NG Deutschland 305.856 19.476 Teraflops Lassen USA 288.288 18.200 Teraflops

Rechner der Extreme

1,57 Petabyte Arbeitsspeicher versorgen die 11.696 Prozessoren mit Daten zur Berechnung, 1,1 Petabyte SSD- und 14,5 Petabyte HDD-Festplatten sorgen für den nötigen Stauraum für Software und Berechnungsergebnisse.

Gebaut wird der Archer2 von der HPE-Tochter Cray, die wie bei den Supercomputern Aurora, Frontier und El Capitan auf Shasta-Nodes setzen, die speziell entwickelt wurden, um die Leistungsfähigkeit der Supercomputer noch weiter zu steigern.

AMD Zen 3 angeblich mit deutlich gesteigerter IPC und höherem Takt

Die Schränke, in denen Archer2 Unterschlupf findet, sind allesamt wassergekühlt. Slingshot-Interconnects verbinden die einzelnen Knoten, die von einer speziellen Linux-Distribution von Cray kontrolliert werden.

Archer2 übertrumpft Archer in allen Belangen

Nicht nur in der Leistung der einzelnen Prozessoren, sondern auch in der Anzahl der Knoten, dem verwendeten Arbeitsspeicher und durch den Einsatz von Beschleunigern übertrifft Archer2 seinen Vorgänger.

Dabei ging der ebenfalls von Cray gebaute Archer erst im November 2013 online, ist aber mittlerweile auf Platz 252 der Weltrangliste zurückgefallen. Mit nur 1,6 Petaflops war die Leistung aber auch beträchtlich geringer als die des Nachfolgers.

Intel 10-nm-CPUs: Desktop-Versionen angeblich aufgegeben, Intel dementiert

Am 18. Februar 2020 soll Archer heruntergefahren werden, bevor am 6. Mai 2020 Archer2 die Arbeit übernimmt. Das UKRI erhofft sich eine beträchtliche Leistungssteigerung von 8,7 bis 18-facher Performance.