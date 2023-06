Erste Grafikkarte mit PCIe Gen5 kann nicht einmal mit einem 7 Jahre alten Einsteiger-Modell mithalten

Die Moore Threads MTT S80. Chinas erste selbst produzierte Gaming-Grafikkarte. (Bild: Moore Threads)

»Player 4 has joined the game«: Wenn man an Grafikkarten und GPUs denkt, fallen einem erstmal drei Namen ein: Nvidia, AMD und Intel. Ende letzten Jahres hat sich zu den drei ein chinesischer Hersteller hinzugesellt: Moore Threads. Der Geschäftsführer, Jams Zhang, ist ehemaliger Vizepräsident von Nvidia-China und das Unternehmen selbst wird von der kommunistischen Partei finanziert.

Die erste Gaming-Grafikkarte des Unternehmens mit dem Namen Moore Threads MTT S80 verspricht zumindest auf dem Papier eine beachtliche Leistung zu liefern und ist die allererste Grafikkarte mit PCIe 5.0 x16-Interface.

Obwohl die Karte nur für den chinesischen Markt bestimmt ist, ist es trotzdem einigen Testern gelungen, sie in die Hände zu bekommen - mit eher enttäuschenden Ergebnissen.

Trotz beeindruckender Specs, langsamer als eine GTX 1050 Ti

Die technischen Daten der MTT S80 lassen eine Leistung vermuten, die sich zwischen einer RTX 3060 und der RTX 3060 Ti von Nvidia einordnen lassen könnte.

4.096 »Musa«-Kerne

128 Tensor CUs

16 GByte GDDR6 Videospeicher

256-Bit Speicherbus

PCIe Gen5 x16

1,8 GHz Taktfrequenz

14,4 Teraflops

AV1 / H.265 / H.264 Video-Encoding

In der Vergangenheit haben der deutsche Twitter-Nutzer Löschzwerg und einige Youtuber, darunter Linus Tech Tips, es geschafft, die chinesische Gaming-Grafikkarte zu importieren und zu testen. Die Ergebnisse waren schon damals enttäuschend.

Die Grafikkarte unterstützte in diesen Tests nur DirectX-9-Spiele. Das ist nun drei Monate her und inzwischen sind einige DirectX 11-Spiele lauffähig. Das japanische Online-Portal PCWatch hat die Grafikkarte ausgiebig testen können. Sie haben dabei die Ergebnisse mit denen der fast sieben Jahre alten GTX 1050 Ti gegenübergestellt. Die Ergebnisse sind wieder nicht sehr beeindruckend:

Benchmark oder Spiel MTT S80 GTX 1050 Ti 3D Mark 06 28.589 61.414 Unigine Valley (DX9) 2707 5180 Counter Strike: GO (DX9) 92,5 211,5 Payday 2 (DX9) 72,6 104,3 Dragon Quest X (DX9) 103,3 156,9

Wie man sehen kann, hinkt die MTT S80 trotz beeindruckender Specs hinter der GTX 1050 Ti hinterher. Die getesteten DirectX 9-Spiele laufen zwar im direkten Vergleich nicht besonders gut, sind aber durchaus gut spielbar. Anders sieht es bei Titeln mit DirectX 11 aus:

Spiel MTT S80 GTX 1050 Ti Rainbow Six Siege (DX11) 35,0 165,5 Apex Legends (DX11) 29,9 108,9 Elder Scrolls: Skyrim SE (DX11) 25,2 70,2 Assetto Corsa (DX11) 3,5 318,9 Final Fantasy XIV (DX11) 32,8 55,5 Valheim (DX11) 19,3 30,0

Obwohl die GTX 1050 Ti ein deutlich schlechteres Datenblatt hat, kann sie die MTT S80 weit hinter sich lassen. Das zeigt, dass Moore Threads noch viel Aufholbedarf bei den Treibern vor sich hat. Dass die Grafikkarte nun immerhin DirectX 11-Spiele überhaupt starten kann, zeigt, dass die Entwicklung vorangeht.

PCWatch hat außerdem festgestellt, dass die MTT S80 deutlich mehr Strom verbraucht hat als die GTX 1050 Ti. Im Durchschnitt bezog sie etwa 142 Watt, während die 1050 Ti mit durchschnittlich 60 Watt zurechtkam.

China will mit eigenen Chips und damit auch eigenen Grafikkarten unabhängiger vom internationalen Markt werden. Diese MTT S80 ist ein erster Schritt dafür und zeigt allerdings deutlich, dass beeindruckende Specs nicht die ganze Geschichte erzählen. Was haltet ihr von dieser chinesischen Grafikkarte? Würdet ihr euch wünschen, dass es auch bei uns einen vierten Spieler bei den Grafikkarten-Herstellern gibt? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!