Die erste .com-Adresse feiert 40. Geburtstag – und ist damit 6 Jahre älter als das Internet

Das Internet feiert im März 2025 ein kleines Jubiläum – die erste .com-Domain wird 40.

Zurück in die Zukunft wird im selben Jahr der Hit an den Kino-Kassen, Michael Jackson singt We are the World .

Und die Welt macht einen entscheidenden Schritt in die Zukunft wie wir sie heute kennen: Am 15. März 1985 wird die erste .com-Adresse registriert – und das obwohl es das World Wide Web noch gar nicht gibt.

Die erste .com-Adresse kommt vor dem www.

Eine kleine Vorgeschichte des Internets:

1969 nimmt das US-Verteidigungsministerium das Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) in Betreib. Das Ziel: Einzelne Computer miteinander verbinden.

Ab dem 1. Januar 1985 wurde das Domain Name System (DNS) eingeführt. Das DNS bringt die bekannten Top-Level-Domains .com, .edu, .gov, .mil, .net.

Das .com ist eine Abkürzung für kommerzielle Zwecke. Sie ist laut Statista mit über 150 Millionen Domains die heute am meisten genutzte Endung.

1991 wurde World Wide Web wurde von Tim Berners-Lee veröffentlicht. Seitdem ist auch das www. Teil von Domains.

1985 will sich die Firma Symbolics Computer Corporation die Adresse symbolics.com registrieren lassen. So eine Adresse für das ARPANET musste schriftlich, per Post oder Fax, beim Stanford Research Institute (RSI) eingereicht werden.

Der Prozess bis die Domain eingetragen war, konnte lange dauern. Die Seite Host4Geeks berichtet etwa, dass die Firma MacWarehouse fast ein Jahr warten musste, bis ihre Domain registriert war.

Wann genau der Antrag auf Eintragung von symbolics.com eingereicht wurde, ist nicht bekannt. Aber immerhin liegen zwischen der Einführung der Top-Level Domains und der Registrierung der ersten .com-Adresse ganze 74 Tage – so ein Prozess dauert heute wenige Minuten.

Die Symbolics Computer Corporation wurde damit nicht nur zu einem Vorreiter des modernen Internets, die Firma selbst wirkt auch gerade heute, 40 Jahre später, ziemlich zukunftsweisend:

Sie entwickelte Lisp-Maschinen für die Forschung und Entwicklung von Künstlicher Intelligenz.

Die Adresse gibt es noch, die Firma nicht mehr

Die Symbolics Computer Corporation musste schon 1996 Konkurs anmelden.

Den historischen Wert der Adresse symbolics.com erkannte 2009 Aron Meystedt, CEO der Firma XP.com (heute napkin.com), und kaufte die Adresse für eine nicht weiter genannte Summe.

Heute findet man unter symbolics.com wieder etwas zu KI: Ihr könnt einen Domain-Namen eingeben und die Seite ermittelt euch mithilfe von Künstlicher Intelligenz einen Qualitätswert für die Domain.

Weiter bietet sie ein Internet-Museum mit einem Zeitstrahl zu den allerfrühesten Anfängen des Internets. Hier könnt ihr euch auf eine Zeitreise begeben – zurück in die Zukunft sozusagen.