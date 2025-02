Detektivarbeit und Internet-Nostalgie: The Roottrees are Dead fordert euren Spürsinn

The Roottrees are Dead ist ein Mystery-Adventure, das euch ins Jahr 1998 zurückversetzt. Nach dem tragischen Absturz eines Privatjets der Roottree Corporation, bei dem die Roottree-Schwestern und ihre Eltern ums Leben kamen, steht ein Milliardenvermögen zur Verteilung an.

Doch wer sind die rechtmäßigen Erben? Eure Aufgabe ist es, mithilfe eines nostalgischen 90er-Jahre-Internetbrowsers Hinweise zu sammeln, Fotos, Artikel und andere Beweise zu durchforsten und so den Familienstammbaum der Roottrees zu rekonstruieren.