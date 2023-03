Dieser extrem verschmutzte CPU-Kühler sorgt gerade auf Reddit für Entsetzen

(Bild: The Last of Us - HBO)

Seien wir doch mal ehrlich: Viele von uns, die einen PC besitzen, haben in der Vergangenheit schonmal den Rechner aufgeschraubt und waren schockiert, wie es darin aussieht. Vor allem vor der Zeit der Glasfenster im PC-Gehäuse. Die sorgen bestimmt dafür, dass der eine oder die andere öfter mal den Rechner reinigt.

Das ist aber sicher nicht überall der Fall, wie ein Reddit Post von Nutzer South-Bech-980 deutlich macht. Er hat sich in den letzten Wochen anscheinend gewundert, warum sein PC so heiß lief. Ein Blick in den Rechner hat schnell die Antwort geliefert.

Moosbewachsener Lüfter?!

(Bild: Reddit.com/u/South-Beach-980)

Zugegeben: Ob es sich bei dem Schmutz auf dem gezeigten CPU-Kühler wirklich um Moos handelt, können wir euch nicht sagen. Es sieht aber tatsächlich so aus, als wäre zwischen den Rillen etwas Grünes gewachsen.

Ein Blick auf das Bild erinnert sehr deutlich daran, dass man durchaus öfter mal den Rechner reinigen sollte – allen voran die Lüfter.

Die Vergleiche in den Kommentaren sprechen Bände. Viele erinnern die grünen Ablagerungen an Gras von der Wiese, aber auch die Vergleiche zu Cannabis oder Hinweise auf dessen Rückstände können wir durchaus nachvollziehen.

Mehrere Beiträge berichten allerdings davon, dass ihrer Erfahrung nach Rauchrückstände braun sind oder ähnliche Farben haben. Das Grün sorgt also für einige Irritationen.

Wieder andere vermuten Algen, Moos oder einen Cordyceps-Befall, wie bei The Last Of Us. Leider bietet uns South-Beach-980 bisher keine Antwort auf die Frage, was er denn nun genau angestellt hat, um die Rückstände grün zu färben.

Zu viel Schmutz kann schädlich sein

Dass sowas auch schlecht für die Hardware sein kann, zeigt nicht nur South-Beach-980 mit seiner zu heißen CPU. Auch andere Nutzer und Nutzerinnen berichten von ähnlichen Erfahrungen mit ihren PCs.

FalseTebibyte schreibt etwa, dass er einmal die Lüfter seiner Radeon R9 290X tauschen musste, weil sie vor lauter Schmutz kaputtgegangen sind. Er spricht davon, dass er angefangen hat zu Vapen, ohne an die Elektronik zu denken.

Falls ihr also in eurer Wohnung etwas dampft oder raucht, dann schaut am besten mal nach eurer Hardware. Die freut sich sicher, euch zu sehen. Noch mehr Geschichten aus dem Reddit-(Irr-)Garten findet ihr im folgenden Artikel:

Was denkt ihr, wie haben sich die Staubrückstände so grün gefärbt? Habt ihr schonmal ähnliche Erfahrungen mit eurer Hardware in Sachen Schmutz gemacht? Wann habt ihr zuletzt euren PC gereinigt? Und musstet ihr schonmal Hardware tauschen, weil sie zu schmutzig war? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen gerne in die Kommentare!