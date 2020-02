Falt-Debakel geht weiter: Samsung Galaxy Z Flip mit Glas-Problemen

Samsung kommt mit seinen faltbaren Smartphones auf keinen grünen Zweig: Nach dem problemgeplagten Release des Galaxy Fold im vergangenen Jahr läuft jetzt offenbar auch die Veröffentlichung des Galaxy Z Flip nicht reibungslos.

Das Display des Galaxy Z Flip reagiert wohl nicht nur empfindlich auf Fingernägel und generelle Kratzer, sondern kommt möglicherweise auch mit kalten Temperaturen schlecht klar. Ein Käufer berichtet etwa auf Twitter, dass das Display beim Zusammenklappen des Smartphones gebrochen sei (via PCGamesHardware):

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. ? cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d