Spieler leistet sich groben Schnitzer beim PC-Bau, aber vom Ergebnis ist sogar der Experte überrascht

Wer schon mal einen PC zusammengebaut hat, der weißt, dass das dabei einiges schief gehen kann. Viele mögliche Fehler sind letztlich harmlos, beispielsweise eine vergessenen Slot-Blende an den Mainboard-Anschlüssen. Manchmal sieht man aber auch sehr abenteuerliche und potenziell sogar gefährliche Fehler.

So erging es dem PC-Profi eines Computerladens, als er sich den Rechner eines Kunden näher angesehen hat (via Reddit). Laut Aussage des Kunden wollte sein PC nach einem Prozessor- und Kühler-Upgrade nicht mehr starten.

Der Blick in das Innere des Rechners förderte dann, wie im Bild unten zu sehen, einen äußerst waghalsigen Schraubeneinsatz zutage, wie er uns noch bei keinem PC begegnet ist - im Gegensatz zu dem nicht ganz so seltenen Problem aus dem folgenden Artikel:

Bilderrätsel: Was passt hier nicht zu den anderen Elementen auf dem Foto? Tipp: Es ist ganz schön lang.

Was ist hier passiert?

Die schwarzen Elemente auf dem Foto oben gehören zu der standardmäßigen Halterung für CPU-Kühler. Sie ist auf AMD-Mainboards samt passender Backplate und geeigneter Schrauben vorinstalliert. In diesem Fall kam zuvor aber wohl ein anderer Kühler zum Einsatz, der nicht auf die Standardhalterung setzt.

Bei der neuen CPU war dagegen ein AMD-Kühler dabei, der den Wiedereinbau der Standardhalterung voraussetzt. Statt die dafür eigentlich vorgesehenen kompakten Schrauben zu verwenden, wurden sie durch die oben zu sehenden Holzschrauben ersetzt.

Vermutlich hat der PC-Besitzer die Originalschrauben für die Standardhalterung nicht mehr gefunden. Die Backplate war außerdem nicht befestigt, beziehungsweise sie lag lose neben dem Netzteil. Kein Wunder, schließlich können die Ersatzschrauben bei ihr nicht richtig greifen.

Was man auf den ersten Blick als Kuriosum abtun könnte, ist auf den zweiten Blick ein Fehler mit potenziell schwerwiegenden Folgen.

Die Größe ist nicht der einzige Knackpunkt

Die Schrauben sind nicht nur viel zu lang, um die Halterung vernünftig zu befestigen - sie können durch ihre Größe und durch ihren Aufbau auch für Schäden am Mainboard sorgen.

Der PC-Experte in dem Computer-Geschäft ist deshalb zunächst davon ausgegangen, dass der Rechner aus diesem Grund nicht mehr startet.

Zu seiner großen Überraschung lag das Problem aber letztlich an ganz andere Stelle.

Das nötige BIOS-Update für die neue Ryzen-5000-CPU fehlte. Die Hardware hat die Bearbeitung mit den falschen Schrauben in diesem Fall also entgegen der Erwartungen überstanden. Zur Nachahmung empfohlen ist so ein Schraubeneinsatz dennoch nicht.

Sind euch schon mal Holzschrauben in einem PC begegnet oder habt ihr Bekanntschaft mit anderen abenteuerlichen Notlösungen gemacht? Gibt es außerdem bestimmte Fehler beim Zusammenbau eines Rechners, die euch immer wieder passieren oder auf die ihr immer wieder stoßt? Oder kauft ihr lieber gleich einen fertigen Komplett-PC? Schreibt es gerne in die Kommentare!