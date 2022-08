Einer der größten Schätze der Welt liegt auf einer Müllhalde - jetzt sollen ihn Roboter-Hunde jagen

In der Liste der wertvollsten Schätze steht das sagenumwobene Bernsteinzimmer ganz oben. Gefolgt von versunkenen spanischen Galeeren, bis unter die Deckplanken vollgestopft mit Gold und Silber. Einer der größten Schätze der Welt stammt aber nicht aus vergangenen Jahrhunderten, sondern aus diesem Jahrtausend. Und er liegt auch nicht auf dem Meeresgrund, sondern auf einer Müllhalde. Was hat es mit dem Schatz im Wert von 182 Millionen Euro auf sich?

Ein moderner Schatz in Form von Nullen und Einsen

Im Jahr 2013 entsorgte der Brite James Howells versehentlich eine Festplatte mit 8.000 Bitcoins darauf. Berechnet hatte er diese bereits im Jahr 2009, damals noch auf dem Notebook. Als dieses seinen Anforderungen nicht mehr genügte, wanderte es samt des wertvollen Inhalts auf eine Müllhalde im walisischen Newport.

Schon kurz nachdem Howells die Festplatte entsorgt hatte, bemerkte er den groben Fehler jedoch und begab sich auf die Suche. Denn schon 2013 waren die 8.000 Bitcoins 5,5 Millionen Euro wert. Neun Jahre später hat sich Wert jedoch vervielfacht. Grund genug, sich erneut auf die Suche nach dem verlorenen Schatz zu begeben, wie The Guardian berichtet.

Diesmal hat Howells allerdings tatkräftige Verstärkung: Ein Spezialist für künstliche Intelligenz samt Roboter-Hunden soll die Schatzsuche entscheidend vorantreiben. Die mechanischen Vierbeiner sollen mithilfe maschinellen Lernens die Suche nach dem Datenträger optimieren.

Howells schätzt, dass das Vorhaben in etwa 12 Monate in Anspruch nehmen wird. Vorausgesetzt, die zuständigen Behörden genehmigen es. Das ist noch in der Schwebe. Ebenfalls unklar ist, ob die Daten auf der Festplatte überhaupt noch lesbar sind. Nach all den Jahren könnte der Datenträger zu stark beschädigt respektive die entsprechenden Sektoren darauf zu schwer beeinträchtigt sein.

Der vielleicht wertvollste Schatz der Welt?

Mit einem Wert von aktuell (Stand: 4. August 2022) 182 Millionen Euro zählt die Festplatte womöglich nicht nur zu den wertvollsten Schätzen der Welt. Sie könnte sogar der allerwertvollste Schatz überhaupt sein.

Als (bislang) wertvollster Schatz gilt das legendäre Bernsteinzimmer. Es wurde zwischen 1701 und 1712 von dem barocken Baumeister Johann Friedrich Eosander im Berliner Schloss eingebaut. König Friedrich Wilhelm I. tauschte die Wände aus Bernstein und Gold jedoch mit dem russischen Zaren Peter I. gegen besonders groß gewachsene Soldaten. Jahrhunderte später erbeutete die Wehrmacht das Bernsteinzimmer und brachte es ins Königsberger Schloss. Als sich die Niederlage im Zweiten Weltkrieg abzeichnete, wurde es ausgelagert und ging dabei verloren. Sein Wert wird auf 130 bis 450 Millionen Euro geschätzt.